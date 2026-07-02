Жанр фэнтези давно вышел за рамки сказок для детей. Современные сериалы предлагают сложные миры, мрачную атмосферу и глубокие психологические драмы. Если вы ищете историю, которая захватит внимание с

Жанр фэнтези давно вышел за рамки сказок для детей. Современные сериалы предлагают сложные миры, мрачную атмосферу и глубокие психологические драмы. Если вы ищете историю, которая захватит внимание с первых минут и заставит забыть о времени, стоит обратить внимание на проекты, ставшие событиями последних лет.

Тёмные начала (18+) (His Dark Materials)

Экранизация культовой трилогии Филипа Пулмана переносит зрителя в параллельную вселенную, где наука переплетается с магией, а миром правит жестокий теократический орган — Магистериум. Сериал выделяется не только масштабом, но и концепцией Деймонов.

«Идея воплощения души в виде животного-компаньона здесь проработана глубже, чем просто фантастическая деталь. Деймон отражает внутренний мир героя: у детей он меняется, символизируя поиск себя, а у взрослых застывает, фиксируя их истинную сущность», — отмечает кинокритик.

Сюжет следует за сиротой Лирой Белаква из Иордан-колледжа, чей дядя лорд Азриэл совершает пугающее открытие, способное изменить устройство миров. Когда лучшего друга девочки похищают, она отправляется на Север, чтобы спасти его и узнать правду о своем происхождении.

Однажды в сказке (18+) (Once Upon a Time)

Проект предлагает нестандартный взгляд на классические сказки братьев Гримм и Диснея. Эмма Свон, агент по залогам из Бостона, сталкивается со своим сыном Генри, которого отдала много лет назад. Мальчик утверждает, что все жители его родного города Сторибрук — это сказочные персонажи, перенесенные злой Королевой в наш мир без воспоминаний о прошлом. Сила сериала кроется в двойной структуре повествования: события развиваются параллельно в современном городке и в заколдованном лесу, раскрывая предысторию знакомых героев.

Тень и кость (18+) (Shadow and Bone)

Основанный на книгах Ли Бардуго, этот сериал представляет собой мрачный эпос в сеттинге, напоминающем Российскую империю XIX века (государство Равка). Страна разделена Тенистым Каньоном — полосой непроницаемой тьмы, населенной монстрами. Главная героиня Алина Старкова, картограф армии, обнаруживает в себе редчайшую способность управлять светом. Она становится Заклинательницей Солнца — единственной надеждой страны на объединение.

«Визуальный ряд "Тени и кости" заслуживает отдельного упоминания. Костюмы вдохновлены формой царской армии, а использование магии выглядит тактильно и опасно. Это взрослое фэнтези с продуманной геополитикой», — комментирует редактор раздела кино дзен-канала Kinocentr (18+).