Мошенники сменили тактику: теперь они атакуют пенсионеров под видом Социального фонда

Статистика первого полугодия 2026 года показывает тревожную тенденцию

Телефонное мошенничество меняет вектор: если раньше злоумышленники чаще предлагали выгодные инвестиции, то сейчас их главной мишенью стали пенсионеры. По данным аналитиков сервиса защиты известного сотового оператора, доля звонков от имени сотрудников Социального фонда России (СФР) выросла с 13% до 20%, став абсолютным лидером среди схем обмана.

Новая тактика аферистов

Статистика первого полугодия 2026 года показывает тревожную тенденцию. Мошенники все чаще представляются сотрудниками государственных структур — социальных служб или пенсионного фонда. Это позволяет им легче войти в доверие к людям старшего поколения, пугая их блокировкой выплат или перерасчетом стажа.

«Злоумышленники играют на самом святом — страхе потерять единственный источник дохода. Упоминание СФР или соцзащиты действует на пожилых людей гипнотически. Они привыкли доверять государственному аппарату, чем преступники и пользуются», — комментирует эксперт по кибербезопасности.

На втором месте по популярности остаются звонки якобы от представителей госорганов (доля 16%), замыкают тройку предложения от операторов связи (14%).

Аналитики сервиса зафиксировали изменение ландшафта угроз. Хотя общее количество нежелательных вызовов за первую половину 2026 года сократилось на 30% в годовом выражении, активность именно социальной инженерии возросла. Пик активности преступников традиционно приходится на март — на этот месяц выпадает пятая часть всех мошеннических звонков за полгода.

Как не стать жертвой:

Сотрудники Социального фонда никогда не звонят гражданам для уточнения данных карт или перевода средств на «безопасные счета».

Если вам сообщают о перерасчете пенсии или необходимости подтвердить данные по телефону — это повод немедленно повесить трубку.

Никогда не называйте коды из СМС и CVC-коды карт, даже если собеседник представляется сотрудником банка или государственного ведомства.

Эксперты напоминают: лучшая защита при подозрительном звонке — положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру телефона, указанному на сайте ведомства, передают «РИА Новости» (18+).