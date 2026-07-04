AL logo with yellow bar
Финансы Общество Полезное Туризм Техно Тренды Развлечения и культура
Последние новости
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
Посмотрела эти трюки в дорогих отелях: эти 10 приёмов из 5-звёздочных гостиниц улучшат быт
О нас Политика конфиденциальности Связаться с нами
  1. AdLife
    2.  /  Финансы
  2. Мошенники сменили тактику: теперь они атакуют пенсионеров под видом Социального фонда
Финансы

Мошенники сменили тактику: теперь они атакуют пенсионеров под видом Социального фонда

Мошенники сменили тактику: теперь они атакуют пенсионеров под видом Социального фонда
Источник фото: Legion-Media

Статистика первого полугодия 2026 года показывает тревожную тенденцию

Телефонное мошенничество меняет вектор: если раньше злоумышленники чаще предлагали выгодные инвестиции, то сейчас их главной мишенью стали пенсионеры. По данным аналитиков сервиса защиты известного сотового оператора, доля звонков от имени сотрудников Социального фонда России (СФР) выросла с 13% до 20%, став абсолютным лидером среди схем обмана.

Новая тактика аферистов

Статистика первого полугодия 2026 года показывает тревожную тенденцию. Мошенники все чаще представляются сотрудниками государственных структур — социальных служб или пенсионного фонда. Это позволяет им легче войти в доверие к людям старшего поколения, пугая их блокировкой выплат или перерасчетом стажа.

«Злоумышленники играют на самом святом — страхе потерять единственный источник дохода. Упоминание СФР или соцзащиты действует на пожилых людей гипнотически. Они привыкли доверять государственному аппарату, чем преступники и пользуются», — комментирует эксперт по кибербезопасности.

На втором месте по популярности остаются звонки якобы от представителей госорганов (доля 16%), замыкают тройку предложения от операторов связи (14%).

Аналитики сервиса зафиксировали изменение ландшафта угроз. Хотя общее количество нежелательных вызовов за первую половину 2026 года сократилось на 30% в годовом выражении, активность именно социальной инженерии возросла. Пик активности преступников традиционно приходится на март — на этот месяц выпадает пятая часть всех мошеннических звонков за полгода.

Как не стать жертвой:

  • Сотрудники Социального фонда никогда не звонят гражданам для уточнения данных карт или перевода средств на «безопасные счета».
  • Если вам сообщают о перерасчете пенсии или необходимости подтвердить данные по телефону — это повод немедленно повесить трубку.
  • Никогда не называйте коды из СМС и CVC-коды карт, даже если собеседник представляется сотрудником банка или государственного ведомства.

Эксперты напоминают: лучшая защита при подозрительном звонке — положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру телефона, указанному на сайте ведомства, передают «РИА Новости» (18+).

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
Читайте также
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
Финансы
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
 Рубль берет паузу перед рывком: ЦБ зафиксировал укрепление нацвалюты
Финансы
Рубль берет паузу перед рывком: ЦБ зафиксировал укрепление нацвалюты
 Финансовая подушка без стресса: как накопить 300 000 рублей за год, не экономя на всём подряд
Финансы
Финансовая подушка без стресса: как накопить 300 000 рублей за год, не экономя на всём подряд
 Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Общество
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
 От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Развлечения и культура
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США