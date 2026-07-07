Король кассовых сборов: байопик о Майкле Джексоне сметает конкурентов и идет на рекорд в 2 миллиарда

За прошедший уик-энд картина заработала 112,9 миллиона рублей, укрепившись на первой строчке бокс-офиса

Российский кинопрокат переживает эпоху биографий. В минувшие выходные, 28–29 июня, зрители вновь отдали предпочтение музыкальному блокбастеру «Майкл» (18+), оставив позади даже проверенных фаворитов проката.

Байопик о жизни Майкла Джексона продолжает демонстрировать феноменальную выносливость. За прошедший уик-энд картина заработала 112,9 миллиона рублей, укрепившись на первой строчке бокс-офиса. Общие сборы ленты в России уже превысили отметку в 1,7 миллиарда рублей.

По оценкам аналитиков, фильм имеет все шансы преодолеть психологическую планку в 2 миллиарда рублей. Это сделает картину одной из самых успешных музыкальных драм в истории отечественного проката.

«Успех "Майкла" объясняется не только масштабом личности артиста, но и грамотной стратегией релиза. Отсутствие громких голливудских премьер создало для фильма идеальный вакуум, который он успешно заполнил», — комментирует киноаналитик kinonews.ru (18+).

Конкуренция за зрителя была предсказуемой. На второй позиции удержалась комедия «Холоп 3» (16+). Триквел семейной франшизы добавил в копилку еще 80,7 миллиона рублей. Общая касса третьей части уверенно приближается к миллиарду, составляя более 850 миллионов рублей.

Третье место занял триллер «Закулисье реальности» (18+). Дублированная версия малобюджетного хита собрала 32,8 миллиона рублей за выходные. Суммарные сборы картины достигли 653 миллионов рублей. Для проекта с минимальным бюджетом это выдающийся результат, доказывающий, что качественный сюжет способен конкурировать с дорогими спецэффектами.

Суммарная выручка трех лидеров чарта составила внушительные 226 миллионов рублей за прошедшие выходные, что свидетельствует о стабильном интересе россиян к большому экрану несмотря на летний сезон отпусков.