Хронология сломана: как «История игрушек 5» нарушила законы времени франшизы и чем это грозит

Чтобы понять масштаб проблемы, нужно восстановить цепочку событий

Спустя почти три десятилетия после выхода оригинала франшиза «История игрушек» (6+) вновь вернулась на экраны, но принесла с собой не только новую угрозу в виде гаджетов, но и серьезный временной парадокс. Пятая часть анимационной саги (6+) кардинально меняет хронологию вселенной Pixar, перенося действие из нулевых прямиком в наши дни.

Математика против логики: где ошиблись создатели?

Чтобы понять масштаб проблемы, нужно восстановить цепочку событий. Оригинальный фильм вышел и по сюжету разворачивался в 1995 году — об этом свидетельствует регистрационный талон на минивэне мамы Энди. Действие третьей части происходит накануне поступления Энди в колледж (ему около 18 лет), что относит события к 2007–2008 годам. Соответственно, четвертая часть, где Бонни идет в детский сад, датируется примерно 2009 годом.

В пятой части мы видим повзрослевшую Бонни, которой должно быть около восьми-девяти лет. Если следовать строгой математике, действие должно происходить не позднее 2013 года. Однако визуальный ряд говорит об обратном.

«Мы наблюдаем классический конфликт между сценарной хронологией и визуальным реализмом. В "Истории игрушек 5" дети окружены технологиями уровня 2026 года: повсеместные планшеты, онлайн-игры и полная зависимость от экранов. В 2013 году экосистема детских гаджетов была еще не настолько всепоглощающей», — отмечают кинокритики

Вместо технологий начала десятых годов зритель видит мир, неотличимый от современности. Это создает явный разрыв во временной линии франшизы минимум в десять лет.

С точки зрения производства решение перенести действие в настоящее время абсолютно оправдано. История о противостоянии классических игрушек и цифровых развлечений должна резонировать с современным зрителем. Если бы герои боролись с технологиями образца 2013 года, история казалась бы устаревшей уже на момент выхода.

Кроме того, скачок во времени позволяет освежить франшизу. Угроза со стороны бездушных гаджетов («Лилипад») работает как метафора современного детства, где физическое взаимодействие заменяется цифровым.

Что ждет шестую часть?

Хронологический сдвиг открывает интересные перспективы для будущего франшизы. Уже сейчас обсуждается возможность создания «Истории игрушек 6» (6+). Ранее предполагалось, что она завершит историю Бонни так же, как третья часть закрыла арку Энди.

Если «История игрушек 6» выйдет через пару лет реального времени и покажет героев спустя условные 10 лет после пятого фильма, это фактически будет означать прыжок в конец 2030-х годов. Для франшизы, которая всегда держалась за реалистичную повседневность, такой футуристический поворот станет беспрецедентным шагом. Возможно, именно эта временная аномалия позволит авторам рассказать совершенно новые истории о том, как игрушки выживают в мире искусственного интеллекта, передает pluggedin.ru (18+).