Где в России зарплаты превысили 200 тысяч рублей — список регионов

Регионы-лидеры: кто зарабатывает больше всех

В апреле 2026 года география высоких зарплат в России претерпела изменения. Согласно данным официальной статистики, сразу три региона преодолели психологическую отметку в двести тысяч рублей средней начисленной заработной платы. Лидерство традиционно удерживают северные территории, однако динамика роста доходов наблюдается по всей стране.

Регионы-лидеры: кто зарабатывает больше всех

По итогам апреля текущего года тройка регионов с самыми высокими средними доходами выглядит следующим образом:

Чукотский автономный округ: здесь средняя зарплата достигла отметки почти в 251 тысячу рублей, показав годовой рост на уровне 12,1%.

здесь средняя зарплата достигла отметки почти в 251 тысячу рублей, показав годовой рост на уровне 12,1%. Ямало-Ненецкий автономный округ: жители региона получают в среднем 211,4 тысячи рублей (рост составил 14,7%).

жители региона получают в среднем 211,4 тысячи рублей (рост составил 14,7%). Магаданская область: средний показатель остановился на отметке 204,7 тысячи рублей, продемонстрировав самый высокий темп роста среди лидеров — 20,5% за год.

«Высокие показатели северных регионов обусловлены не только климатическими надбавками и районными коэффициентами, но и дефицитом кадров. Чтобы привлечь специалистов в суровые условия, работодатели вынуждены предлагать кратно более высокие оклады», — поясняют аналитики рынка труда.

При этом Москва остается в топе самых высокооплачиваемых субъектов со средним показателем в 219,6 тысячи рублей, что подтверждает статус столицы как финансового центра страны.

Общая картина по стране

Средняя номинальная заработная плата в России в апреле 2026 года составила 109,1 тысячи рублей. Это на 11% выше показателей аналогичного периода прошлого года (97,4 тыс. руб.). Эксперты отмечают, что данный показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премиальные выплаты, поэтому он часто кажется завышенным для рядового работника.

«Статистика учитывает доходы всех сотрудников, включая топ-менеджмент с их бонусами. Поэтому медианный доход населения обычно ниже среднего арифметического значения», — уточняет экономист.

Тем не менее, общая тенденция положительная. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте впервые в истории превысила порог в 100 тысяч рублей, составив 100,4 тысячи. По прогнозам Минэкономразвития, к концу года этот показатель может вырасти до 108,3 тысячи рублей.

Где платят больше всего?

Согласно данным Росстата, среднемесячные зарплаты свыше 200 тысяч рублей зафиксированы в шести основных сферах деятельности. В лидерах находятся добыча нефти и газа (251,3 тыс. руб.), финансовая деятельность (227,3 тыс. руб.) и воздушный/космический транспорт (224,6 тыс. руб.).

Таким образом, несмотря на инфляционные ожидания, реальный сектор экономики продолжает демонстрировать способность поддерживать высокие темпы оплаты труда, хотя разрыв между столичными/северными регионами и остальной частью страны остается существенным.