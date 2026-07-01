Финансовый апгрейд с 1 июля-2026: пенсии, пособия, кредиты и новые правила для всех
Разбираемся в главных новшествах, которые изменят правила обращения с деньгами
Лето 2026 года принесет не только жару, но и масштабные изменения в финансовой сфере. С 1 июля вступает в силу пакет законов, который затронет кошельки миллионов россиян: от пенсионеров и семей с детьми до заемщиков и инвесторов. Государство автоматизирует выплаты, ужесточает контроль за кредитами и вводит новые правила игры на рынке страхования.
Разбираемся в главных новшествах, которые изменят правила обращения с деньгами.
1. Пенсии: кому ждать прибавки и как она считается
С 1 июля произойдет несколько видов перерасчета, которые не требуют от граждан никаких заявлений.
- Двойная выплата для 80-летних. Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, начнут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере (19 169,38 рубля). Аналогичное повышение ждет тех, кому в июне установили I группу инвалидности. Если надбавка уже есть (например, по инвалидности), повторно при достижении 80 лет она не назначается.
- Перерасчет для уволившихся. Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в июне, с 1 июля его пенсия будет пересчитана с учетом всех пропущенных за время работы индексаций.
- Доплата за иждивенцев. При появлении у пенсионера нетрудоспособных членов семьи (детей, студентов-очников) назначается доплата — треть фиксированной выплаты (около 3 195 рублей) за каждого, но не более чем за трех человек.
«Важно понимать: перерасчет происходит автоматически. Никуда ходить и писать заявления не нужно — Социальный фонд России (СФР) сам обработает данные», — поясняет финансовый консультант.
2. Единое пособие: новые правила «нулевого дохода»
С 21 июля меняются критерии оценки нуждаемости семей. Это коснется тех, кто планирует подавать заявление на единое пособие.
- Сужение списка уважительных причин. Уход за больным больше не будет универсальным оправданием отсутствия официального дохода. В перечень уважительных причин теперь входят только уход за близкими родственниками (родители, супруги, дети, дедушки/бабушки). Уход за посторонними людьми (например, соседями) исключается. Исключение сделано только для опекунов детей-инвалидов.
- Обязательное подтверждение проживания. Если вы подаете документы не по адресу постоянной регистрации (например, живете в другом городе), вам придется документально доказать свое нахождение в регионе. Это может быть договор аренды или справка из школы/сада ребенка. На предоставление документов дается 10 рабочих дней.
3. Налоги: крайний срок оплаты
Для тех, кто подавал декларацию 3-НДФЛ за доходы 2025 года (например, продавал имущество или получал доход из-за рубежа), 15 июля — последний день уплаты исчисленного налога.
«Просрочка платежа даже на один день приведет к начислению пеней. Размер составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки», — предупреждает эксперт из «Аргументы и факты – aif.ru» (18+).
4. Банки: ИНН в СБП и контроль за счетами детей
- Борьба с мошенниками. При переводах через Систему быстрых платежей (СБП) банки начнут автоматически обмениваться данными об ИНН клиентов. Пользователям не нужно ничего вводить вручную — это делается для борьбы с дропперами (подставными лицами) и отслеживания подозрительных транзакций.
- Родительский контроль. Родители и опекуны детей в возрасте от 14 до 18 лет получают законное право запрашивать выписки по их банковским счетам и вкладам. Это мера защиты подростков от вовлечения в мошеннические схемы.
5. Кредиты: получить займ станет сложнее
Центробанк продолжает закручивать гайки для борьбы с закредитованностью населения.
- Учет «серых» доходов. Банки и МФО при расчете долговой нагрузки будут учитывать только 90% от суммы доходов, которые клиент указал в анкете без документального подтверждения. Остальные 10% будут дисконтироваться как недостоверные.
- Жесткие лимиты. Вводятся макропруденциальные лимиты на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (тем, кто тратит на погашение долгов более 80% своего дохода).
- Защита клиентов МФО. Микрофинансовым организациям запретят ставить автоматические галочки о согласии на платные услуги и использовать мелкий шрифт или цвет для сокрытия невыгодных условий договора.
6. Недвижимость: сделки по биометрии
С 1 июля Росреестр запускает возможность проводить сделки с недвижимостью (купля-продажа, дарение) полностью дистанционно с использованием биометрии (лицо, отпечатки пальцев). Для этого потребуется электронная подпись и регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС).