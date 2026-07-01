Финансовый апгрейд с 1 июля-2026: пенсии, пособия, кредиты и новые правила для всех

Разбираемся в главных новшествах, которые изменят правила обращения с деньгами

Лето 2026 года принесет не только жару, но и масштабные изменения в финансовой сфере. С 1 июля вступает в силу пакет законов, который затронет кошельки миллионов россиян: от пенсионеров и семей с детьми до заемщиков и инвесторов. Государство автоматизирует выплаты, ужесточает контроль за кредитами и вводит новые правила игры на рынке страхования.

Разбираемся в главных новшествах, которые изменят правила обращения с деньгами.

1. Пенсии: кому ждать прибавки и как она считается

С 1 июля произойдет несколько видов перерасчета, которые не требуют от граждан никаких заявлений.

Двойная выплата для 80-летних. Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, начнут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере (19 169,38 рубля). Аналогичное повышение ждет тех, кому в июне установили I группу инвалидности. Если надбавка уже есть (например, по инвалидности), повторно при достижении 80 лет она не назначается.

Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, начнут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере (19 169,38 рубля). Аналогичное повышение ждет тех, кому в июне установили I группу инвалидности. Если надбавка уже есть (например, по инвалидности), повторно при достижении 80 лет она не назначается. Перерасчет для уволившихся. Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в июне, с 1 июля его пенсия будет пересчитана с учетом всех пропущенных за время работы индексаций.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в июне, с 1 июля его пенсия будет пересчитана с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Доплата за иждивенцев. При появлении у пенсионера нетрудоспособных членов семьи (детей, студентов-очников) назначается доплата — треть фиксированной выплаты (около 3 195 рублей) за каждого, но не более чем за трех человек.

«Важно понимать: перерасчет происходит автоматически. Никуда ходить и писать заявления не нужно — Социальный фонд России (СФР) сам обработает данные», — поясняет финансовый консультант.

2. Единое пособие: новые правила «нулевого дохода»

С 21 июля меняются критерии оценки нуждаемости семей. Это коснется тех, кто планирует подавать заявление на единое пособие.

Сужение списка уважительных причин. Уход за больным больше не будет универсальным оправданием отсутствия официального дохода. В перечень уважительных причин теперь входят только уход за близкими родственниками (родители, супруги, дети, дедушки/бабушки). Уход за посторонними людьми (например, соседями) исключается. Исключение сделано только для опекунов детей-инвалидов.

Уход за больным больше не будет универсальным оправданием отсутствия официального дохода. В перечень уважительных причин теперь входят только уход за (родители, супруги, дети, дедушки/бабушки). Уход за посторонними людьми (например, соседями) исключается. Исключение сделано только для опекунов детей-инвалидов. Обязательное подтверждение проживания. Если вы подаете документы не по адресу постоянной регистрации (например, живете в другом городе), вам придется документально доказать свое нахождение в регионе. Это может быть договор аренды или справка из школы/сада ребенка. На предоставление документов дается 10 рабочих дней.

3. Налоги: крайний срок оплаты

Для тех, кто подавал декларацию 3-НДФЛ за доходы 2025 года (например, продавал имущество или получал доход из-за рубежа), 15 июля — последний день уплаты исчисленного налога.

«Просрочка платежа даже на один день приведет к начислению пеней. Размер составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки», — предупреждает эксперт из «Аргументы и факты – aif.ru» (18+).

4. Банки: ИНН в СБП и контроль за счетами детей

Борьба с мошенниками. При переводах через Систему быстрых платежей (СБП) банки начнут автоматически обмениваться данными об ИНН клиентов. Пользователям не нужно ничего вводить вручную — это делается для борьбы с дропперами (подставными лицами) и отслеживания подозрительных транзакций.

При переводах через Систему быстрых платежей (СБП) банки начнут автоматически обмениваться данными об ИНН клиентов. Пользователям не нужно ничего вводить вручную — это делается для борьбы с дропперами (подставными лицами) и отслеживания подозрительных транзакций. Родительский контроль. Родители и опекуны детей в возрасте от 14 до 18 лет получают законное право запрашивать выписки по их банковским счетам и вкладам. Это мера защиты подростков от вовлечения в мошеннические схемы.

5. Кредиты: получить займ станет сложнее

Центробанк продолжает закручивать гайки для борьбы с закредитованностью населения.

Учет «серых» доходов. Банки и МФО при расчете долговой нагрузки будут учитывать только 90% от суммы доходов, которые клиент указал в анкете без документального подтверждения. Остальные 10% будут дисконтироваться как недостоверные.

Банки и МФО при расчете долговой нагрузки будут учитывать только от суммы доходов, которые клиент указал в анкете без документального подтверждения. Остальные 10% будут дисконтироваться как недостоверные. Жесткие лимиты. Вводятся макропруденциальные лимиты на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (тем, кто тратит на погашение долгов более 80% своего дохода).

Вводятся макропруденциальные лимиты на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (тем, кто тратит на погашение долгов более 80% своего дохода). Защита клиентов МФО. Микрофинансовым организациям запретят ставить автоматические галочки о согласии на платные услуги и использовать мелкий шрифт или цвет для сокрытия невыгодных условий договора.

6. Недвижимость: сделки по биометрии

С 1 июля Росреестр запускает возможность проводить сделки с недвижимостью (купля-продажа, дарение) полностью дистанционно с использованием биометрии (лицо, отпечатки пальцев). Для этого потребуется электронная подпись и регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС).