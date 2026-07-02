Финансовая подушка в 2026 году: где хранить деньги на «чёрный день», чтобы не потерять их

Сколько денег нужно для спокойствия?

В условиях меняющейся ключевой ставки и экономической динамики вопрос хранения сбережений становится критически важным. Где держать финансовую подушку безопасности, чтобы она не обесценилась, но при этом оставалась доступной в любой момент? Основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров поделился с редакцией правилами формирования резервного капитала.

Сколько денег нужно для спокойствия?

Эксперты советуют рассчитывать размер подушки не от размера зарплаты, а от суммы обязательных ежемесячных расходов (аренда, еда, лекарства, транспорт).

Для стабильной работы: достаточно запаса на 3–6 месяцев жизни.

достаточно запаса на 3–6 месяцев жизни. При нестабильном доходе или ипотеке: запас должен покрывать расходы на 6–12 месяцев.

«Подушка безопасности должна быть не самой доходной, а самой "живучей". Её задача — спасти вас здесь и сейчас, а не принести максимальную прибыль через год», — подчеркивает финансист.

Как распределить капитал: правило трех корзин

Алексей Мокров рекомендует делить накопления на три части, чтобы сбалансировать доступность и безопасность:

Мгновенный доступ (20–30%): Деньги на карте или накопительном счете без условий снятия. Это средства на реальный форс-мажор, когда деньги нужны прямо сейчас. Короткие инструменты (50–60%): Короткие банковские вклады или счета с понятными условиями расторжения. Здесь стоит помнить о налогах: ФНС напоминает, что по вкладам за 2025 год необлагаемый минимум процентного дохода составляет 210 тысяч рублей. Наличные дома (запас на 1–2 недели). Эксперт предостерегает от хранения полугодового бюджета под матрасом.

«Этого хватает, если временно зависли приложение банка или банкомат. Когда дома лежит полугодовой бюджет, это уже не мера безопасности, а тревожное накопительство», — предупреждает Мокров.

Валюта и криптовалюта: иллюзия защиты

Стоит ли переводить сбережения в доллары или биткоины ради спасения капитала? По словам эксперта, валюта нужна только тем, у кого есть реальные обязательства в ней: поездки, лечение или обучение за рубежом. Покупка долларов просто «из страха» перед рублем считается слабой стратегией.

«Валютная часть подушки имеет смысл, когда она страхует конкретные обязательства, а не абстрактную тревогу», — объясняет Мокров.

Что касается криптовалюты, эксперт призывает к осторожности.

«Крипта в чистом виде не лучшая основа для подушки. Но если человек уже работает с цифровыми активами, я бы говорил не о "подушке в крипте", а о строго ограниченной экспериментальной доле капитала. В цифровых активах спасает не вера в рост, а конструкция защиты», — резюмирует специалист для «Газета.Ru» (18+).