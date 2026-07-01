AL logo with yellow bar
Финансы Общество Полезное Туризм Техно Тренды Развлечения и культура
Последние новости
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
Посмотрела эти трюки в дорогих отелях: эти 10 приёмов из 5-звёздочных гостиниц улучшат быт
О нас Политика конфиденциальности Связаться с нами
  1. AdLife
    2.  /  Развлечения и культура
  2. Этого не замечали 87 лет: киноляпы в легендарном фильме «Унесённые ветром», которые не увидел никто
Развлечения и культура

Этого не замечали 87 лет: киноляпы в легендарном фильме «Унесённые ветром», которые не увидел никто

Этого не замечали 87 лет: киноляпы в легендарном фильме «Унесённые ветром», которые не увидел никто
Источник фото: Legion-Media

Даже в таком шедевре, получившем восемь премий «Оскар», внимательный зритель может найти досадные ошибки

Фильм «Унесенные ветром» (12+) (1939) — это не просто классика Голливуда, а настоящий монумент кинематографа, удерживавший титул самого кассового фильма в истории на протяжении десятилетий. Грандиозные декорации, масштабные батальные сцены и пронзительная история Скарлетт О’Хара покорили миллионы зрителей. Однако даже в таком шедевре, получившем восемь премий «Оскар» (18+), внимательный зритель может найти досадные ошибки и технические огрехи.

Редакция пересмотрела культовую ленту и собрала самые любопытные киноляпы, которые оставались незамеченными почти 87 лет.

В эпоху до появления компьютерной графики создание массовых сцен требовало невероятных ресурсов. Чтобы показать сотни раненых солдат в Атланте, создатели фильма прибегли к хитрости. В широкоформатных кадрах среди статистов отчетливо видны манекены.

«В одной из сцен камера отъезжает назад, чтобы показать панораму. В этот момент один из "идущих" солдат наступает прямо на живот "раненого", лежащего на переднем плане. Очевидно, что это не живой человек, а реквизит», — комментирует киновед.

Магия монтажа: исчезающие и меняющиеся предметы

Монтажные склейки часто становились причиной появления в кадре странных артефактов.

  • Шляпа Ретта Батлера. В сцене, где герой поднимает Мелани с постели, на нем нет головного убора. Но уже в следующем кадре, когда он выводит её из дома, шляпа магическим образом оказывается у него на голове.
  • Лошадь и шаль. Во время пожара в Атланте Ретт накрывает мору лошади шалью, чтобы та не боялась огня. Однако на общем плане в следующем кадре животное идет с непокрытой головой.
  • Электрическая лампа. В сцене, где раненого Эшли несут в спальню, Мелани освещает путь керосиновой лампой, из которой отчетливо свисает современный электрический провод.
  • Исчезнувшая чашка. В трагической сцене смерти дочери Бонни Скарлетт ставит чашку с чаем на стол. В следующем же общем плане чашка бесследно исчезает с поверхности, передает РБК Life (18+).

Реквизит и актерская игра

Некоторые ошибки связаны с реквизитом или титрами:

  • Кукла вместо младенца. Когда Ретт берет новорожденную дочь Бонни Блю из кроватки, в руках у Кларка Гейбла на долю секунды оказывается не живой ребенок, а кукла (видны только глаза и лоб манекена).
  • Искусственный цветок. В самом начале фильма, когда братья Тарлтон беседуют со Скарлетт, цветок в её прическе выглядит неестественно и заметно, что он сделан из ткани.
  • Перепутанные близнецы. В титрах актеры Джордж Ривз и Фред Крейн, сыгравшие братьев Тарлтон, перепутаны местами. Это видно по сцене знакомства: Ривз указывает на своего "брата" и называет его чужим именем.
Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
Читайте также
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Развлечения и культура
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
 Иллюзия дружбы: почему союз Гарри и Рона трещит по швам при внимании к деталям
Развлечения и культура
Иллюзия дружбы: почему союз Гарри и Рона трещит по швам при внимании к деталям
 «Сирены глубин» на Netflix: Геральт возвращается, чтобы спасти русалок от гибели
Развлечения и культура
«Сирены глубин» на Netflix: Геральт возвращается, чтобы спасти русалок от гибели
 Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Общество
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
 Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
Финансы
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж