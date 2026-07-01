Этого не замечали 87 лет: киноляпы в легендарном фильме «Унесённые ветром», которые не увидел никто
Даже в таком шедевре, получившем восемь премий «Оскар», внимательный зритель может найти досадные ошибки
Фильм «Унесенные ветром» (12+) (1939) — это не просто классика Голливуда, а настоящий монумент кинематографа, удерживавший титул самого кассового фильма в истории на протяжении десятилетий. Грандиозные декорации, масштабные батальные сцены и пронзительная история Скарлетт О’Хара покорили миллионы зрителей. Однако даже в таком шедевре, получившем восемь премий «Оскар» (18+), внимательный зритель может найти досадные ошибки и технические огрехи.
Редакция пересмотрела культовую ленту и собрала самые любопытные киноляпы, которые оставались незамеченными почти 87 лет.
В эпоху до появления компьютерной графики создание массовых сцен требовало невероятных ресурсов. Чтобы показать сотни раненых солдат в Атланте, создатели фильма прибегли к хитрости. В широкоформатных кадрах среди статистов отчетливо видны манекены.
«В одной из сцен камера отъезжает назад, чтобы показать панораму. В этот момент один из "идущих" солдат наступает прямо на живот "раненого", лежащего на переднем плане. Очевидно, что это не живой человек, а реквизит», — комментирует киновед.
Магия монтажа: исчезающие и меняющиеся предметы
Монтажные склейки часто становились причиной появления в кадре странных артефактов.
- Шляпа Ретта Батлера. В сцене, где герой поднимает Мелани с постели, на нем нет головного убора. Но уже в следующем кадре, когда он выводит её из дома, шляпа магическим образом оказывается у него на голове.
- Лошадь и шаль. Во время пожара в Атланте Ретт накрывает мору лошади шалью, чтобы та не боялась огня. Однако на общем плане в следующем кадре животное идет с непокрытой головой.
- Электрическая лампа. В сцене, где раненого Эшли несут в спальню, Мелани освещает путь керосиновой лампой, из которой отчетливо свисает современный электрический провод.
- Исчезнувшая чашка. В трагической сцене смерти дочери Бонни Скарлетт ставит чашку с чаем на стол. В следующем же общем плане чашка бесследно исчезает с поверхности, передает РБК Life (18+).
Реквизит и актерская игра
Некоторые ошибки связаны с реквизитом или титрами:
- Кукла вместо младенца. Когда Ретт берет новорожденную дочь Бонни Блю из кроватки, в руках у Кларка Гейбла на долю секунды оказывается не живой ребенок, а кукла (видны только глаза и лоб манекена).
- Искусственный цветок. В самом начале фильма, когда братья Тарлтон беседуют со Скарлетт, цветок в её прическе выглядит неестественно и заметно, что он сделан из ткани.
- Перепутанные близнецы. В титрах актеры Джордж Ривз и Фред Крейн, сыгравшие братьев Тарлтон, перепутаны местами. Это видно по сцене знакомства: Ривз указывает на своего "брата" и называет его чужим именем.