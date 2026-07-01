Этого не замечали 87 лет: киноляпы в легендарном фильме «Унесённые ветром», которые не увидел никто

Даже в таком шедевре, получившем восемь премий «Оскар», внимательный зритель может найти досадные ошибки

Фильм «Унесенные ветром» (12+) (1939) — это не просто классика Голливуда, а настоящий монумент кинематографа, удерживавший титул самого кассового фильма в истории на протяжении десятилетий. Грандиозные декорации, масштабные батальные сцены и пронзительная история Скарлетт О’Хара покорили миллионы зрителей. Однако даже в таком шедевре, получившем восемь премий «Оскар» (18+), внимательный зритель может найти досадные ошибки и технические огрехи.

Редакция пересмотрела культовую ленту и собрала самые любопытные киноляпы, которые оставались незамеченными почти 87 лет.

В эпоху до появления компьютерной графики создание массовых сцен требовало невероятных ресурсов. Чтобы показать сотни раненых солдат в Атланте, создатели фильма прибегли к хитрости. В широкоформатных кадрах среди статистов отчетливо видны манекены.

«В одной из сцен камера отъезжает назад, чтобы показать панораму. В этот момент один из "идущих" солдат наступает прямо на живот "раненого", лежащего на переднем плане. Очевидно, что это не живой человек, а реквизит», — комментирует киновед.

Магия монтажа: исчезающие и меняющиеся предметы

Монтажные склейки часто становились причиной появления в кадре странных артефактов.

Шляпа Ретта Батлера. В сцене, где герой поднимает Мелани с постели, на нем нет головного убора. Но уже в следующем кадре, когда он выводит её из дома, шляпа магическим образом оказывается у него на голове.

В сцене, где герой поднимает Мелани с постели, на нем нет головного убора. Но уже в следующем кадре, когда он выводит её из дома, шляпа магическим образом оказывается у него на голове. Лошадь и шаль. Во время пожара в Атланте Ретт накрывает мору лошади шалью, чтобы та не боялась огня. Однако на общем плане в следующем кадре животное идет с непокрытой головой.

Во время пожара в Атланте Ретт накрывает мору лошади шалью, чтобы та не боялась огня. Однако на общем плане в следующем кадре животное идет с непокрытой головой. Электрическая лампа. В сцене, где раненого Эшли несут в спальню, Мелани освещает путь керосиновой лампой, из которой отчетливо свисает современный электрический провод.

В сцене, где раненого Эшли несут в спальню, Мелани освещает путь керосиновой лампой, из которой отчетливо свисает современный электрический провод. Исчезнувшая чашка. В трагической сцене смерти дочери Бонни Скарлетт ставит чашку с чаем на стол. В следующем же общем плане чашка бесследно исчезает с поверхности, передает РБК Life (18+).

Реквизит и актерская игра

Некоторые ошибки связаны с реквизитом или титрами: