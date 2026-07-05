«Аватар: Легенда об Аанге» 2 сезон на Netflix: почему фанаты в ярости, а экшен стал лучше

Создатели обещали больше глубины, меньше отступлений от канона и более мрачную атмосферу Ба Синг Се

Второй сезон адаптации культового анимационного хита от Netflix «Аватар: Легенда об Аанге» (16+) вышел с амбициозной задачей — исправить ошибки первого сезона и угодить армии фанатов. Создатели обещали больше глубины, меньше отступлений от канона и более мрачную атмосферу Ба Синг Се. Удалось ли им это? Разбираемся, почему продолжение вызывает смешанные чувства.

Главная претензия к новому сезону — его темп. Если первый сезон ругали за медлительность, то второй страдает от обратного эффекта. Создатели попытались уместить огромный пласт сюжета (включая арки Джета, Ба Синг Се и возвращение Зуко) в ограниченное количество серий. В результате повествование напоминает скорее подробный синопсис или краткий пересказ событий мультсериала, чем самостоятельное произведение.

Ярче всего эта проблема видна на примере линии Джета. В оригинальном сериале это был сложный персонаж со своей траекторией искупления. Его гибель воспринималась как настоящая трагедия именно потому, что зритель видел его путь. В версии Netflix он появляется буквально на пару сцен и исчезает, не успев вызвать никаких эмоций. Возникает ощущение, что персонажа добавили просто для галочки.

Та же участь постигла и одну из самых сильных сюжетных линий оригинала — обучение магии земли под руководством гуру Патика. В мультфильме овладение состоянием Аватара требовало от героя колоссального внутреннего труда и отказа от привязанностей. В сериале этот процесс показан слишком упрощенно, лишая ключевой момент финала должного драматизма.

Несмотря на проблемы с ритмом, кастинг второго сезона можно назвать практически безупречным. Настоящей звездой стала Миа Чех в роли Тоф Бейфонг. Актрисе удалось идеально передать дерзость, слепую уверенность в себе и невероятную физическую мощь героини. Ее появление оживляет сериал, добавляя ему необходимой динамики и юмора.

Также удачно вернулся Иэн Аусли в роли Сокки. Его герой взрослеет прямо на глазах зрителя, превращаясь из комичного спутника в настоящего лидера. Отдельно стоит отметить Далласа Лю (Зуко). Ему удается удерживать звание лучшего актерского перформанса проекта: внутренняя борьба принца между честью отца и собственным моральным компасом передана очень тонко.

Главные промахи кастинга. Единственное серьезное разочарование — Элизабет Ю в роли принцессы Азулы. Проблема даже не во внешнем несходстве, а в трактовке образа. Оригинальная Азула внушала первобытный ужас своим ледяным спокойствием и гениальным умом манипулятора. В адаптации она выглядит скорее неуверенной девочкой, пытающейся заслужить любовь отца. Опасность ушла, осталась лишь подростковая драма.

Стоит ли смотреть?

Если вы никогда не видели мультсериал Nickelodeon (12+), новый сезон может вам понравиться. Это качественное приключенческое фэнтези с хорошими спецэффектами и поставленными боевыми сценами.

Однако если вы фанат оригинала, готовьтесь снижать ожидания. Второй сезон определенно лучше первого по уровню постановки трюков, но сценаристы продолжают жертвовать глубиной персонажей ради скорости сюжета. Эмоциональная связь с героями теряется за бесконечной сменой локаций. Для тех, кто вырос на этом мире, просмотр станет скорее упражнением на терпение, чем триумфальным возвращением любимой истории.