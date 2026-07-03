6 звёздных пар, которые влюбились на съемочной площадке: кто вместе до сих пор, а кто расстался со скандалом

История знает множество примеров, когда экранная страсть перерастала в реальную жизнь

Голливудские романы часто начинаются не со случайной встречи в кафе, а под светом софитов и команды режиссера «Мотор!». История знает множество примеров, когда экранная страсть перерастала в реальную жизнь. Для одних это стало началом долгой семейной жизни, для других — громким судебным скандалом.

Райан Гослинг и Ева Мендес: крепость за закрытыми дверями

Знакомство этой пары произошло в 2012 году на съемках криминальной драмы «Место под соснами» (18+), где они сыграли пару с непростой судьбой. Экранная химия переросла в реальный роман. Сегодня актеры считаются одной из самых закрытых и крепких пар Голливуда. Они официально женаты и воспитывают двух дочерей, тщательно оберегая свою частную жизнь от папарацци.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер: любовь во мраке океана

Съемки драматического фильма «Свет в океане» (18+) стали отправной точкой для их отношений. Актеры практически сразу почувствовали взаимный интерес. В 2017 году пара сыграла тайную свадьбу. Майкл и Алисия придерживаются строгой политики конфиденциальности, предпочитая хранить детали личной жизни вдали от вспышек фотокамер.

Риз Уизерспун и Райан Филипп: первая любовь «Жестоких игр»

Роман этих актеров начался еще в конце 90-х годов на съемках культовой картины «Жестокие игры» (18+). На тот момент Риз было всего 24 года. Вскоре после выхода фильма они поженились, у пары родились двое детей. Однако в 2007 году брак распался. Несмотря на развод, актерам удалось сохранить теплые отношения ради общих детей.

Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун: дружба после любви

Звезды франшизы о Человеке-пауке встретились на съемочной площадке блокбастера «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (16+). Их роман был ярким и обсуждаемым, но продлился недолго — пара рассталась в 2015 году. Тем не менее, Эндрю и Эмма смогли остаться близкими друзьями, поддерживая друг друга на красных дорожках премий «Оскар» (18+).

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли: шутка длиной в десятилетие

Одна из самых стабильных пар современного Голливуда родилась благодаря провальному фильму. Встреча произошла на съемках супергеройского боевика «Зеленый фонарь» (16+) (2010 год). Картина провалилась в прокате, но подарила миру один из самых крепких союзов. В 2012 году состоялась свадьба, а сегодня супруги воспитывают четверых детей. Их аккаунты в соцсетях пестрят самоиронией и добрыми подколами друг друга.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд: токсичный финал голливудской сказки

Их история началась на съемках «Ромового дневника» (18+) в 2009 году, хотя романтические отношения завязались позже. Свадьба в 2014 году казалась сказкой, но уже через два года последовал тяжелый развод. Ситуация переросла в многолетний публичный судебный процесс по обвинениям в домашнем насилии, который разделил общественность на два лагеря.

«Судебные разбирательства между Деппом и Херд показали всему миру, как личные конфликты могут разрушить карьеру обеих сторон. Это пример того, как публичность может стать оружием массового поражения для репутации», — комментирует медиа-аналитик «Европа плюс» (18+).