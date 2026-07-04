Секретный язык бортпроводников: что означает код ABP и почему его боятся пассажиры

Если вы услышали эту фразу по внутренней связи, значит, экипаж готовится к внештатной ситуации

Скрытый язык экипажа авиалайнеров — это не просто профессиональный сленг, а важнейший инструмент обеспечения безопасности на борту. Стюардесса одной из ведущих авиакомпаний раскрыла значение трех букв, которые могут сигнализировать о чрезвычайной ситуации в небе.

Код «ABP»: кто спасет самолет в критической ситуации?

Речь идет об аббревиатуре ABP, которая расшифровывается как Able-Bodied Persons (трудоспособные или физически крепкие пассажиры). По словам сотрудника авиакомпании Qatar Airways, этот термин используется экипажем для идентификации людей, способных оказать реальную помощь в случае ЧП.

«В авиации существует протокол использования ресурсов пассажиров. Если звучит код ABP, стюарды ищут среди летящих атлетов, военных или полицейских — тех, кто сможет удержать дверь, помочь эвакуировать людей или нейтрализовать дебошира», — поясняет авиационный эксперт.

Если вы услышали эту фразу по внутренней связи, значит, экипаж готовится к внештатной ситуации и ищет добровольцев для помощи.

От «Русалок» до «Ангелов» (18+): тайный словарь бортпроводников

Помимо официальных сигналов тревоги, у персонала есть свой неформальный глоссарий:

Код 300 или Angel: Означает смерть пассажира на борту. Это самый тяжелый сценарий для любого экипажа.

Означает смерть пассажира на борту. Это самый тяжелый сценарий для любого экипажа. PILP (Passenger I'd Like to Punch): Так сотрудники между собой называют агрессивных или чрезмерно конфликтных пассажиров, которых хотелось бы вывести из самолета досрочно.

Так сотрудники между собой называют агрессивных или чрезмерно конфликтных пассажиров, которых хотелось бы вывести из самолета досрочно. Squawk 7500: Международный радиосигнал бедствия, означающий захват воздушного судна террористами.

Международный радиосигнал бедствия, означающий захват воздушного судна террористами. Code Red / Code Blue: Обозначение серьезных медицинских инцидентов, угрожающих жизни.

Обозначение серьезных медицинских инцидентов, угрожающих жизни. Code Yellow: Медицинская ситуация средней тяжести, требующая внимания, но не экстренного вмешательства.

Существуют и более бытовые обозначения. Фразы вроде «Красотка на борту» используются при виде привлекательных пассажиров. А вот «Код русалки» относится к женщинам, пытающимся занять сразу несколько кресел своими вещами или телом, а «Бегун» обозначает опаздывающего пассажира, который несется по телетрапу перед самым закрытием дверей.

Права экипажа против камер смартфонов

На фоне роста числа конфликтов на борту правила поведения становятся строже. Недавно национальный перевозчик British Airways обновил условия перевозки. Теперь пассажирам запрещено снимать персонал на фото или видео без их прямого согласия. В случае нарушения правил авиакомпания оставляет за собой право отказать нарушителю в дальнейшей перевозке. Этот шаг направлен на защиту частной жизни сотрудников и предотвращение провокаций во время полета.