AL logo with yellow bar
Финансы Общество Полезное Туризм Техно Тренды Развлечения и культура
Последние новости
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
Посмотрела эти трюки в дорогих отелях: эти 10 приёмов из 5-звёздочных гостиниц улучшат быт
О нас Политика конфиденциальности Связаться с нами
  1. AdLife
    2.  /  Полезное
  2. Секретный язык бортпроводников: что означает код ABP и почему его боятся пассажиры
Полезное

Секретный язык бортпроводников: что означает код ABP и почему его боятся пассажиры

Секретный язык бортпроводников: что означает код ABP и почему его боятся пассажиры
Источник фото: Legion-Media

Если вы услышали эту фразу по внутренней связи, значит, экипаж готовится к внештатной ситуации

Скрытый язык экипажа авиалайнеров — это не просто профессиональный сленг, а важнейший инструмент обеспечения безопасности на борту. Стюардесса одной из ведущих авиакомпаний раскрыла значение трех букв, которые могут сигнализировать о чрезвычайной ситуации в небе.

Код «ABP»: кто спасет самолет в критической ситуации?

Речь идет об аббревиатуре ABP, которая расшифровывается как Able-Bodied Persons (трудоспособные или физически крепкие пассажиры). По словам сотрудника авиакомпании Qatar Airways, этот термин используется экипажем для идентификации людей, способных оказать реальную помощь в случае ЧП.

«В авиации существует протокол использования ресурсов пассажиров. Если звучит код ABP, стюарды ищут среди летящих атлетов, военных или полицейских — тех, кто сможет удержать дверь, помочь эвакуировать людей или нейтрализовать дебошира», — поясняет авиационный эксперт.

Если вы услышали эту фразу по внутренней связи, значит, экипаж готовится к внештатной ситуации и ищет добровольцев для помощи.

От «Русалок» до «Ангелов» (18+): тайный словарь бортпроводников

Помимо официальных сигналов тревоги, у персонала есть свой неформальный глоссарий:

  • Код 300 или Angel: Означает смерть пассажира на борту. Это самый тяжелый сценарий для любого экипажа.
  • PILP (Passenger I'd Like to Punch): Так сотрудники между собой называют агрессивных или чрезмерно конфликтных пассажиров, которых хотелось бы вывести из самолета досрочно.
  • Squawk 7500: Международный радиосигнал бедствия, означающий захват воздушного судна террористами.
  • Code Red / Code Blue: Обозначение серьезных медицинских инцидентов, угрожающих жизни.
  • Code Yellow: Медицинская ситуация средней тяжести, требующая внимания, но не экстренного вмешательства.

Существуют и более бытовые обозначения. Фразы вроде «Красотка на борту» используются при виде привлекательных пассажиров. А вот «Код русалки» относится к женщинам, пытающимся занять сразу несколько кресел своими вещами или телом, а «Бегун» обозначает опаздывающего пассажира, который несется по телетрапу перед самым закрытием дверей.

Права экипажа против камер смартфонов

На фоне роста числа конфликтов на борту правила поведения становятся строже. Недавно национальный перевозчик British Airways обновил условия перевозки. Теперь пассажирам запрещено снимать персонал на фото или видео без их прямого согласия. В случае нарушения правил авиакомпания оставляет за собой право отказать нарушителю в дальнейшей перевозке. Этот шаг направлен на защиту частной жизни сотрудников и предотвращение провокаций во время полета.

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
Читайте также
Посмотрела эти трюки в дорогих отелях: эти 10 приёмов из 5-звёздочных гостиниц улучшат быт
Полезное
Посмотрела эти трюки в дорогих отелях: эти 10 приёмов из 5-звёздочных гостиниц улучшат быт
 Стакан кефира перед сном: скрытая угроза для желудка или эликсир молодости?
Полезное
Стакан кефира перед сном: скрытая угроза для желудка или эликсир молодости?
 Ем эти 6 блюд на завтрак и теряю лишние кило: готовятся всего лишь 10 минут плюс энергия на весь день
Полезное
Ем эти 6 блюд на завтрак и теряю лишние кило: готовятся всего лишь 10 минут плюс энергия на весь день
 Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Общество
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
 Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
Финансы
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
 От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Развлечения и культура
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США