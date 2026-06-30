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  2. Про фольгу на окнах забыла и кондиционер больше не включаю: подсмотрела секрет у южан, чтобы спастись от жары
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Про фольгу на окнах забыла и кондиционер больше не включаю: подсмотрела секрет у южан, чтобы спастись от жары

Про фольгу на окнах забыла и кондиционер больше не включаю: подсмотрела секрет у южан, чтобы спастись от жары
Источник фото: Legion-Media

Существует проверенный веками способ, который используют жители жарких стран

Когда столбик термометра зашкаливает, а палящее солнце превращает квартиру в духовку, многие из нас впадают в отчаяние. Кондиционер — удовольствие дорогое, а фольга на окнах выглядит неэстетично и портит интерьер. Однако существует проверенный веками способ, который используют жители жарких стран, чтобы сохранять прохладу. Этот метод не требует затрат на электричество и сложных манипуляций.

Главная причина невыносимой жары дома — прямые солнечные лучи. Они беспрепятственно проникают через стекло, нагревая подоконники, полы и мебель. Эти поверхности начинают работать как радиаторы, отдавая тепло в воздух. В результате даже при проветривании прохлада не наступает.

Решение кроется в простом физическом принципе: отражении. Плотная белая ткань работает как зеркальный экран.

«Белый цвет обладает максимальным альбедо — способностью отражать солнечный свет. Тёмные поверхности поглощают до 90% излучения и нагреваются, в то время как светлая ткань отражает лучи обратно, не давая им проникнуть внутрь и нагреть воздух и предметы в комнате», — пишет progorod43 (18+).

В Турции, где жара — норма жизни, для этого используют специальные плотные белые шторы, называемые «гюнешлик». Их вешают за основными портьерами и держат закрытыми весь день.

Как повторить дома: пошаговая инструкция

Вам не нужно искать турецкие шторы по всему городу. Их с успехом заменят подручные средства:

  1. Материал: Возьмите плотную белую простыню, пеленку, пододеяльник или просто большой отрез светлой ткани. Чем плотнее материал, тем лучше.
  2. Крепление: Закрепите ткань на карнизе за основными шторами или прямо на оконной раме с помощью прищепок (крокодильчиков).
  3. Время: Опускайте «экран» в первой половине дня, когда солнце становится наиболее активным, и поднимайте ближе к вечеру.

Бонус: естественное увлажнение воздуха

У этого метода есть приятный дополнительный эффект. Если перед тем, как повесить ткань, слегка смочить её водой из пульверизатора, она начнет работать как примитивный увлажнитель.

Это особенно ценно в сухом климате или если вы всё же используете кондиционер, который сильно сушит воздух. Испаряющаяся с поверхности ткани вода создаст ощущение свежести и сделает микроклимат в комнате более комфортным.

Проверено на практике: этот бюджетный лайфхак позволяет снизить температуру в помещении на несколько градусов без каких-либо затрат на электроэнергию и сложное оборудование.

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
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