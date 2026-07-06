Оладушки-минутки — пышные, сочные, горячие: беру всего 2 яблока и стакан кефира

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для ленивых кулинаров

Утренняя рутина часто превращается в гонку со временем, но это не повод отказываться от домашней выпечки. Если в холодильнике заскучали пара яблок и стакан кефира, считайте, что идеальный завтрак уже у вас в кармане. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет получить гору пышных, сочных оладий без долгого замешивания теста.

Секрет невероятной пышности кроется в химической реакции между кисломолочным продуктом и содой. Кефир вступает во взаимодействие с щелочью, выделяя углекислый газ, который моментально разрыхляет тесто. А тертое яблоко добавляет необходимую влажность, благодаря которой оладьи остаются нежными внутри даже после жарки.

«Главная ошибка при работе с таким тестом — слишком долгое вымешивание. Как только мука соединяется с жидкостью, начинает развиваться глютен. Если мешать долго, оладьи получатся "резиновыми", а не воздушными», — комментирует шеф-повар.

Поэтому достаточно просто соединить ингредиенты до однородности и сразу приступать к жарке.

Ингредиенты:

Кефир (любой жирности) — 250 мл;

(любой жирности) — 250 мл; Мука пшеничная — 200 г;

— 200 г; Яйцо куриное — 1 шт.;

— 1 шт.; Яблоки — 2 средних плода;

— 2 средних плода; Сахар — 2–3 ст. л. (по вкусу);

— 2–3 ст. л. (по вкусу); Сода пищевая — 1 ч. л.;

— 1 ч. л.; Соль — щепотка;

— щепотка; Лимонная цедра — по желанию для аромата.

Пошаговый алгоритм приготовления

В глубокой миске смешайте яйцо, сахар, соль и лимонную цедру. Слегка взбейте венчиком до растворения кристаллов сахара. Натрите яблоки на крупной или средней терке прямо в миску с яичной смесью. Кожуру можно оставить, если она тонкая — в ней содержится полезный пектин. Влейте кефир комнатной температуры (это важно для быстрой реакции соды). Затем частями всыпайте просеянную муку с содой. Аккуратно перемешивайте лопаткой. Тесто должно напоминать густую сметану и лениво сползать с ложки. Выкладывайте массу ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом. Убавьте огонь до среднего и обязательно накройте крышкой. Это создаст эффект парника: оладьи поднимутся куполом и пропекутся изнутри. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны.

Чтобы превратить обычный завтрак в десерт уровня кондитерской, используйте простой трюк. Смешайте пару ложек сахара с молотой корицей. Сразу после того, как снимете горячие оладьи со сковороды, обваляйте их в этой смеси. Сахар слегка подтает от жара, создав хрустящую карамельную корочку.

Сочетание тертого яблока и специй делает этот рецепт хитом её кухни. Оладушки получаются невероятно сочными, а аромат корицы наполняет дом уютом еще до того, как семья соберется за столом, передают hibiny.ru (18+).

Этот рецепт доказывает, что для идеального завтрака не нужны дорогие продукты или сложные техники — лишь немного фантазии и базовые продукты из холодильника.