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  2. Губки для посуды выкинула и больше не покупаю: нашла полезную замену за 0 рублей — заменила и радуюсь
Полезное

Губки для посуды выкинула и больше не покупаю: нашла полезную замену за 0 рублей — заменила и радуюсь

Губки для посуды выкинула и больше не покупаю: нашла полезную замену за 0 рублей — заменила и радуюсь
Источник фото: Legion-Media

Она быстро темнеет и впитывает неприятные запахи

Поролоновая губка для мытья посуды — один из самых грязных предметов в доме. Она быстро темнеет, впитывает неприятные запахи и, что хуже всего, становится идеальной средой для размножения миллионов бактерий. Кипячение и промывание лишь временно решают проблему, не избавляя от частиц пищи, застрявших в глубине поролона. Однако опытные хозяйки нашли гениальную и абсолютно бесплатную альтернативу, которая решает все эти проблемы разом.

Секрет кроется в обычной сетчатой ткани, которая остается после смены штор или старого тюля.

В отличие от поролона, сетчатая структура тюля почти не задерживает в себе грязь и остатки еды. Это ключевой фактор, который делает такую замену гигиеничной.

«Сетчатый материал легко и быстро промывается под проточной водой, не накапливает бактерии и посторонние запахи. Это кардинально отличает его от губки, где создается эффект влажной губки в теплом месте — идеальные условия для микробиома», — комментирует эксперт по домоводству.

Кроме того, за счет своей жесткости и структуры тюль эффективнее взбивает моющее средство и качественнее очищает налет с керамики и стекла.

Как сделать замену за 5 минут

Процесс создания новой мочалки не требует ни денег, ни специальных навыков:

  1. Возьмите чистый кусок старой сетчатой ткани.
  2. Сложите его в 4–5 слоев для придания плотности.
  3. Перевяжите конструкцию посередине прочной нитью или тонкой веревкой.

В результате получается удобная в использовании мочалка, которая не скользит в руках и отлично оттирает даже засохшие остатки пищи.

Самодельное средство идеально подходит для повседневного мытья тарелок, кружек и столовых приборов. Оно без труда справляется с кофейным и чайным налетом. Однако для сильно пригоревших кастрюль или чугунных сковородок лучше по-прежнему использовать жесткую щетку, так как тюль предназначен для стандартных загрязнений, передает usolie.info (18+).

Этот лайфхак позволяет не только сэкономить семейный бюджет на покупке новых губок, но и дать вторую жизнь старым вещам, придерживаясь принципов осознанного потребления.

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
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