Привет! Меня зовут Соня Казанцева, я шеф-редактор портала AdLife.ru. Я отвечаю за каждую публикацию на сайте: от выбора темы до проверки фактов и финальной запятой. Моя задача - сделать так, чтобы вам было интересно, понятно и, главное, полезно. В 2015 году я окончила Казанский Федеральный Университет (КФУ) по специальности «Журналистика». Бакалавриат дал мне фундаментальные знания, но в нашей сфере невозможно остановиться на достигнутом - новости, технологии и форматы меняются каждый день. Поэтому я постоянно учусь и решила пройти курсы дополнительного профессионального образования: - «Мультимедийная журналистика» - РЭУ им. Г.В. Плеханова - «Практическая журналистика» - Институт журналистики и литературного творчества - «Медиаменеджмент и Digital‑стратегии» - курсы при Союзе журналистов Опыт работы В журналистике я уже 11 лет. За это время прошла путь от редактора в региональной газете до главного редактора федерального портала. Где и сколько я работала: - Местная газета «КазаньТудей» - 3 года в должности редактора. Здесь я научилась работать с новостными потоками и жесткими дедлайнами. - Информационное агентство «Волга-Информ» - ещё 3 года. Сначала пришла редактором новостной ленты, а через год выросла до руководителя отдела контента. Это был бесценный опыт управления большой редакцией и внедрения внутренних стандартов качества. - Медиа-агентство «Питер-Вместе» - 5 лет. Начинала как редактор, через 3 года получила повышение до главного редактора и проработала в этой должности ещё 2 года. Именно там я полностью сформировалась как руководитель и поняла, как делать информационные продукты по-настоящему полезными для людей. С AdLife.ru я сотрудничаю с момента запуска проекта. Моя задача - сделать так, чтобы сайт стал для вас надёжным источником проверенной информации.