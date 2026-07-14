Главный редактор AdLife. Отвечает за стратегию издания, тематическую повестку, стандарты публикаций и развитие редакционной команды. Окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) в 2002 году. Более 15 лет работает в издательском бизнесе. Был главным редактором ряда крупных российских онлайнизданий — «Киноафиша», «Городовой», «Попкорн News». На AdLife формирует общее направление портала «городской помощник»: новостную повестку, развитие тематических рубрик (Финансы, Общество, Полезное, Туризм, Техно Тренды, Развлечения и культура), редакционные стандарты и качество публикаций. Курирует работу редакторов и журналистов, отвечает за тематический фокус издания.