Ирина Лебедева

Приливы, сухость кожи, тревога и бессонница — с этими спутниками менопаузы способны справиться обычные травы и специи. Рассказываем, какие именно и как их принимать.

Семь трав, которые помогут пережить менопаузу мягче

Шесть трав для здорового пищеварения: что советует специалист при вздутии, изжоге и тяжести в животе

Горечь одуванчика запускает пищеварение, лабазник гасит изжогу, а мята снимает спазмы. Разбираемся, какая трава на что работает и когда её принимать.

30 июл 2026 17:27