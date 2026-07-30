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  2. Ирина Лебедева

Ирина Лебедева

Инженер-технолог в прошлом, хозяйка дома, дачи и двух алабаек в настоящем.

Тридцать лет проработала инженером-технологом на пищевом производстве — привыкла проверять всё, что обещает эффект. Двое взрослых детей и шесть соток под Тулой. Пишу о том, что пробую сама: чем оттереть, чем подкормить, что действительно работает. Мой девиз: если за "бюджетный лайфхак" просят пару тысяч рублей — такие лайфхаки нам не нужны.

 

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