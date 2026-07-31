Замороженные овощи не хуже свежих: как питаться правильно, когда каждый рубль на счету
Диетолог объясняет, какие недорогие продукты дают максимум пользы и как растянуть бюджет на еду без ущерба для здоровья.
Многие уверены: полезное питание — это дорого, а овощи и фрукты обязательно должны быть свежими. На деле замороженные и консервированные овощи бывают ничуть не менее полезными, чем те, что лежат на прилавке. Зато они дольше хранятся и экономят время на готовке.
Об этом рассказывает дипломированный диетолог Элиз Роттингер. По её словам, когда денег в обрез, задача — не гнаться за идеалом, а выжать максимум из того, что доступно.
«Свежие овощи и фрукты могут съедать самую большую часть чека за продукты. Но замороженные или консервированные — такие же питательные», — говорит Роттингер.
Овощи и фрукты подешевле
Если берёте свежие овощи, диетолог советует делать ставку на те, что долго лежат и подходят к разным блюдам: морковь, лук, картофель, капусту.
«Они хранятся дольше, годятся для множества рецептов и стоят меньше, чем другие овощи», — отмечает она.
А ягоды и зелень выгоднее покупать летом, в сезон, и замораживать впрок — до осени. Если фрукты начали портиться раньше, чем вы успели их съесть, спасает морозилка или простое домашнее варенье.
Белок без переплаты
Белок держит сытость и поддерживает здоровье, но дорогие куски мяса взвинчивают чек. Хорошая новость: мясо — далеко не единственный источник.
- фасоль и чечевица — консервированные или сухие;
- яйца;
- творог и другие недорогие молочные продукты;
- консервированная рыба.
«Бобы и чечевица стоят копейки за порцию, а дают белок, клетчатку, железо и другие полезные для сердца вещества. Они отлично идут в супы и салаты, а ещё из них получается хумус», — говорит Роттингер.
Крупы и цельное зерно
Цельнозерновые полезнее очищенных и подолгу хранятся в шкафу: овсянка, бурый рис, гречка, макароны из твёрдых сортов. Клетчатки в них больше, чем в изделиях из белой муки, а рецептов с ними — не счесть.
Хитрости, которые растягивают бюджет
Дело не только в том, что купить, но и в том, как. Роттингер советует завести привычку смотреть на цену за единицу веса на ценнике — так проще сравнить разные упаковки и выбрать выгодную.
- покупайте крупными упаковками — цена за килограмм ниже;
- сами разделывайте мясо и рыбу на порции вместо готовых нарезок;
- берите крупы и хлопья на развес или большими коробками, а не в порционных пакетиках;
- составляйте меню на неделю, ориентируясь на то, что сейчас со скидкой.
Главный помощник экономного покупателя — морозилка.
«Как только пришли из магазина, сразу делите продукты на удобные порции и замораживайте по отдельным контейнерам, чтобы размораживать по мере надобности», — советует диетолог.