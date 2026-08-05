Забудьте про скручивания на полу: 5 упражнений стоя укрепят пресс и спасут от падений после 50

Пять простых движений стоя тренируют мышцы центра тела так, как мы используем их каждый день — без ковриков и нагрузки на шею. Достаточно 8–12 минут трижды в неделю.

Крепкий центр тела — это вовсе не про кубики на животе. После пятидесяти именно сильные мышцы кора помогают держать спину прямой, уверенно двигаться, беречь поясницу и не терять равновесия, когда нужно повернуться, наклониться, дотянуться до полки или устоять после случайного шага в сторону.

Чтобы всё это тренировать, вовсе не обязательно ложиться на пол и мучить себя бесконечными скручиваниями. Упражнения стоя укрепляют центр тела ровно в том положении, в котором мы живём весь день — на ногах.

Мы задействуем кор, когда несём сумки из магазина, поднимаемся по лестнице, встаём со стула, идём по неровной дорожке или хлопочем на кухне. Логично тренировать его так же — стоя.

Почему это работает лучше

Кор — это не только мышцы живота. Сюда входят глубокие мышцы туловища, поясницы, таза, бёдер и ягодиц. Как объясняют специалисты Harvard Health, именно они поддерживают спину и помогают нам вставать, наклоняться, поднимать вещи и сохранять равновесие.

Для женщин, которым тяжело опускаться на коврик и подниматься с него, у кого болит шея или просто нет желания возиться на полу, тренировка стоя оказывается гораздо удобнее. Никакого напряжения — и при этом полноценная работа мышц.

Чем сильнее и отзывчивее туловище, тем эффективнее тело контролирует перенос веса — а значит, тем меньше риск оступиться и упасть.

Связь с равновесием

Равновесие зависит от слаженной работы мозга, глаз, внутреннего уха, стоп, суставов, мышц и кора. Крупный обзор исследований под руководством Гранахера показал: сила мышц туловища напрямую связана с балансом, физической самостоятельностью и профилактикой падений у пожилых людей. Более свежие работы это подтверждают.

Но одна оговорка: тренировка кора не заменяет упражнения на баланс, а дополняет их. Нам всё равно нужно отрабатывать перенос веса, шаги, стойку на одной ноге, повороты. Жизнь не проходит в одной позе — и тренироваться стоит в разных направлениях.

Пять упражнений, которые стоит попробовать

Боковые подъёмы колена. Стойте прямо, ноги на ширине бёдер. Перенесите вес на одну ногу, поднимите другое колено в сторону и мягко потяните к нему локоть. Медленно опустите. Работают косые мышцы и бёдра.

Стойте прямо, ноги на ширине бёдер. Перенесите вес на одну ногу, поднимите другое колено в сторону и мягко потяните к нему локоть. Медленно опустите. Работают косые мышцы и бёдра. Подъёмы колена крест-накрест. Поднимайте колено по диагонали к противоположному локтю. Двигайтесь плавно, не размахивая ногой. Одновременно тренируются вращение, координация и баланс.

Поднимайте колено по диагонали к противоположному локтю. Двигайтесь плавно, не размахивая ногой. Одновременно тренируются вращение, координация и баланс. Касания носка стоя. Поднимите ногу вперёд и потянитесь к стопе, голени или колену. Спину не округляйте резко. Нагружаются нижний пресс, сгибатели бедра и задняя поверхность ноги.

Поднимите ногу вперёд и потянитесь к стопе, голени или колену. Спину не округляйте резко. Нагружаются нижний пресс, сгибатели бедра и задняя поверхность ноги. Приседания с ударами руками. Ноги чуть шире бёдер, опуститесь в неглубокий присед, спина вытянута, поочерёдно выбрасывайте руку вперёд. Кор удерживает таз от раскачивания. Заодно мягко поднимается пульс.

Ноги чуть шире бёдер, опуститесь в неглубокий присед, спина вытянута, поочерёдно выбрасывайте руку вперёд. Кор удерживает таз от раскачивания. Заодно мягко поднимается пульс. Боковые наклоны с рукой. Поднимите руку над головой и мягко наклонитесь в сторону. Вернитесь и повторите в другую. Тренирует боковой контроль — а именно на боковых движениях мы чаще всего теряем равновесие.

Как часто заниматься

Большинству женщин достаточно двух-трёх занятий в неделю. Короткая программа на 8–12 минут вполне работает, если движения выполнять размеренно и регулярно. Совмещайте её с прогулками или лёгкими силовыми тренировками — и получится сбалансированный план.

Постоянство здесь важнее продолжительности. Короткие, но регулярные сессии дают больше, чем редкие изнуряющие.

О чём помнить ради безопасности

Двигайтесь медленно, дышите ровно и при необходимости опирайтесь на стену, скамью или устойчивый стул. Не задерживайте дыхание, не крутитесь резко, не выпрямляйте колени до упора и не вытягивайте амплитуду через силу.

Если почувствовали головокружение, слабость или необычную шаткость — остановитесь. А при остеопорозе, недавних операциях, сильной боли в спине, неврологических симптомах или после падения обязательно посоветуйтесь с врачом.

Задача проста: приучить тело чувствовать себя устойчивее, отзывчивее и увереннее — когда вы идёте, поворачиваетесь, тянетесь к полке или поднимаетесь по ступеням.