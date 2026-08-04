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  2. Все растения гибнут от жары — но этот цветок переживёт и зной, и отсутствие полива
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Все растения гибнут от жары — но этот цветок переживёт и зной, и отсутствие полива

Все растения гибнут от жары — но этот цветок переживёт и зной, и отсутствие полива
Источник фото: личный архив автора

В доме увядает всё, даже надёжный плющ. Но один комнатный цветок переживёт и зной, и вашу забывчивость.

Есть в разгаре лета такой момент, когда оглядываешь квартиру и хочется извиниться перед всеми комнатными растениями сразу. Зной не отступает, воздух сухой, и цветы, которые вы вроде бы понимали, вдруг решили проверить ваше терпение на прочность.

Увядает буквально всё. Даже старый добрый плющ, на который всегда можно было положиться, сбросил листья, побурел и явно недоволен жизнью. И вот на этом фоне одно растение стоит с оскорбительно здоровым видом — сансевиерия, она же щучий хвост. Держится ровнее, чем сама хозяйка в такую жару.

Почему её почти невозможно погубить

Сансевиерия (Sansevieria, или Dracaena trifasciata) давно заслужила славу одного из самых неубиваемых комнатных растений. Секрет — в толстых мясистых листьях, которые запасают воду и помогают цветку спокойно переживать засуху.

Пока тропические неженки поникают от одного пропущенного полива, щучий хвост создан именно для периодов, когда хозяйке не до поливов. И вот тут кроется главный парадокс: чаще всего его губят не забывчивостью, а излишней заботой.

Корни сансевиерии предпочитают подсыхать между поливами — это идеальное растение для тех, кто любит цветы, но порой напрочь забывает об их существовании.

В жару это настоящая находка: ни постоянного полива, ни мокрой земли ей не нужно. Плюс она мирится с самыми разными условиями — от яркого рассеянного света до тёмных углов, где другие растения сдаются. Неудивительно, что цветок из офисов и приёмных превратился в один из самых модных.

Ирина Лебедева
Автор: Ирина Лебедева
✓ Проверено редакцией
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