Суккуленты, которые не боятся мороза: 6 растений для сада круглый год

Оказывается, есть суккуленты, которые обожают летнюю жару, но при этом спокойно зимуют под открытым небом даже в лютый холод. Вот шесть таких красавцев для вашего сада.

Мы привыкли думать, что суккуленты — неженки: им подавай солнце и тепло круглый год, иначе не выживут. Но это правда лишь отчасти. Некоторые из этих красавцев куда крепче, чем кажется, — они прекрасно чувствуют себя и в летнюю жару, и в трескучий мороз прямо в открытом грунте.

Взять хотя бы молодило (Sempervivum): формы, цвета и оттенки на любой вкус — растение необычное, немного даже причудливое. А выдерживает морозы до 3-й зоны USDA. Или колючую опунцию, родом из Северной Америки: она приспособилась и к обжигающему солнцу, и к морозным зимам до 5-й зоны. Это один из самых закалённых суккулентов для сада.

Если хочется ярких и неприхотливых растений, которым нипочём ни зной, ни холод, вот шесть отличных вариантов.

1. Левизия

Растение крошечное, но весной, когда оно зацветает, выглядит очень красиво. Над аккуратными вечнозелёными розетками распускаются россыпи цветков, будто драгоценные камни, — розовых, персиковых, оранжевых, жёлтых и белых. Сам кустик едва достигает нескольких сантиметров, а каждый цветок раскрывается до 7–8 сантиметров в диаметре.

Левизия живучая родом со скалистых склонов и гор запада Северной Америки — она обитает там, где многие растения попросту сдаются. Зимостойкая, идеальная для альпийских горок, гравийных садов и щелей между камнями. Жару переносит легко, но на юге в самое пекло ей не помешает лёгкая полутень после обеда.

2. Молодило

Молодило растёт в скалистых горах Европы, где научилось выживать под палящим солнцем, на бедных почвах и в морозы. Его латинское имя Sempervivum буквально означает "всегда живое" — лучше и не скажешь. А народное прозвище "курочка с цыплятами" объясняет способ размножения: центральная розетка (курочка) даёт вокруг себя стайку отпрысков (цыплят).

Sempervivum буквально переводится с латыни как "всегда живое" — и это растение полностью оправдывает своё имя.

Разновидностей — море: от нежно-зелёных до пылающе-красных розеток с золотистой каймой на кончиках листьев. Главное — солнечное место и рыхлая, каменистая почва с хорошим дренажом. Если земля тяжёлая, добавьте перлит или крупный песок, чтобы влага не застаивалась.

3. Морозостойкое алоэ

Большинство алоэ — существа теплолюбивые и мороза не терпят. Но есть исключение: Aloiampelos striatula выдерживает внушительные холода.

Родом это алоэ из гор Южной Африки, где жаркое сухое лето сменяется по-настоящему суровой зимой, — потому и приспособилось к крайностям. У него привлекательные полосатые зелёные стебли, а летом появляются высокие оранжево-жёлтые соцветия, чем-то похожие на цветы книфофии. При благоприятных условиях куст вырастает до двух метров. В особо холодные зимы листва может подмёрзнуть и выглядеть неважно — но не пугайтесь, весной растение даст свежие побеги.

4. Юкка

Юкка — один из самых простых в уходе садовых суккулентов, и любят её не только за засухоустойчивость, но и за эффектную скульптурную форму. Сейчас в моде растения с серебристой листвой: их прохладные сине-серые тона создают спокойные современные композиции и отлично защищают сад от капризов погоды.

Yucca rostrata — с эффектной кроной из серебристых колючих листьев, зимостойка до 5-й зоны. Растёт крайне медленно, зато со временем достигает внушительной высоты.

— с эффектной кроной из серебристых колючих листьев, зимостойка до 5-й зоны. Растёт крайне медленно, зато со временем достигает внушительной высоты. Yucca filamentosa — вариант для небольшого сада: золотисто-жёлтая пёстрая листва, компактный вертикальный куст до метра высотой, вечнозелёная до 4-й зоны.

5. Аптения (ледяное растение)

Ледяные растения — настоящие труженики для жарких сухих садов. С начала лета и до осени они ковром покрывают землю россыпью цветков, похожих на маргаритки. Мясистая вечнозелёная листва почти скрыта под морем ярких соцветий, перед которыми не могут устоять пчёлы и бабочки. Низкорослый суккулент идеален для окантовки дорожек и переднего края клумб.

Современные сорта выведены так, чтобы цвести особенно обильно, — в палитре от ярко-розового до алого и насыщенно-фиолетового. Растению нужны только полное солнце да бедная песчаная или гравийная почва, где другие многолетники зачахнут. А когда приживётся, дополнительного полива и вовсе не требует.

6. Опунция

Опунция доказывает: крепкое растение может быть ещё и красивым. Этот кактус растёт в пустынях и прериях США и Мексики, где раскалённые дни сменяются на удивление холодными ночами. Именно эта способность жить в крайностях делает её одним из лучших суккулентов для круглогодичного сада.

Плоские, как лопасти, вечнозелёные стебли, яркие жёлтые, оранжевые или розовые цветки и цветные плоды придают солнечной клумбе особый характер. Размеры — от 15 сантиметров до нескольких метров, в зависимости от вида, так что нужный вариант найдётся под любой сад.

Осторожно: колючки и крошечные волосковидные глохидии опасны. В большом саду сажайте опунцию в глубине клумбы, подальше от дорожек и скамеек — особенно если рядом бывают дети или любопытные питомцы.

Главный секрет зимовки

Какой бы суккулент вы ни выбрали, всё решает дренаж. Эти растения не выносят сырую, богатую влагой почву, и избыток воды губит их куда вернее, чем холод. Дайте суккуленту хороший отвод воды — и он спокойно переживёт куда более низкие температуры, чем в сыром грунте.

Подмешайте в землю песок, гравий или крупную крошку. А если участок склонен к застою воды, выращивайте суккуленты в контейнерах и приподнимайте горшки на подставки. И не поддавайтесь искушению лишний раз полить: суккулент предпочтёт остаться сухим, чем мокрым.