Синдром сухого глаза после 50: когда капли не спасают, помогает операция

Постоянное жжение и резь в глазах знакомы многим женщинам после менопаузы. Разбираемся, какие операции решают проблему за считанные минуты и что стоит попробовать до них.

Знакомое чувство: глаза будто песком засыпало, жжёт, режет, а моргать больно. С возрастом эта неприятность настигает всё больше женщин — и особенно после менопаузы. Хорошая новость: если капли, мази и добавки не помогают, сегодня существуют операции, которые справляются с сухостью глаз за несколько минут и почти без восстановления.

Наши глаза постоянно вырабатывают слёзы — тонкую плёнку из масла, воды и слизи. Именно она увлажняет глаз и позволяет ясно видеть весь день. Но стоит этому составу нарушиться или слёзным железам начать лениться, как появляется резь и раздражение.

Почему это случается

Причин масса — от аллергии и диабета до розацеа и волчанки. Но чаще всего виноват возраст: после 40 лет выработка слёз естественным образом снижается.

Женщины страдают от сухости глаз чаще мужчин, и гормональные перемены во время менопаузы только усугубляют картину.

Добавьте сюда современный образ жизни. Сухой воздух, дым и часы, проведённые перед экраном смартфона или компьютера, легко провоцируют или обостряют симптомы. А сидим мы перед экранами сейчас как никогда много.

Какие бывают операции

Большинство операций на глазах малотравматичны и занимают считанные минуты. Вот к чему может подвести вас офтальмолог, если консервативное лечение не сработало.

LASIK. Лазерная коррекция зрения, ставшая модной за последние годы. По данным Американского совета по рефракционной хирургии, 60% пациентов с сухостью глаз почувствовали облегчение после процедуры. Правда, в период заживления сухость может временно усилиться — тогда врач выпишет капли.

Лазерная коррекция зрения, ставшая модной за последние годы. По данным Американского совета по рефракционной хирургии, 60% пациентов с сухостью глаз почувствовали облегчение после процедуры. Правда, в период заживления сухость может временно усилиться — тогда врач выпишет капли. Пунктальные пробки. Крошечные заглушки, которые вставляют в слёзный канал, чтобы слёзы не утекали слишком быстро. Процедура нетравматичная и не требует восстановления.

Крошечные заглушки, которые вставляют в слёзный канал, чтобы слёзы не утекали слишком быстро. Процедура нетравматичная и не требует восстановления. Термокаутеризация. Слёзные протоки прижигают теплом, перекрывая потерю влаги. Обычно это следующий шаг, если пробки не помогли.

Пробки бывают двух видов. Временные делают из коллагена — они растворяются примерно за месяц и хорошо подходят, чтобы просто попробовать метод. Полупостоянные — силиконовые, служат годами, но врач при необходимости легко их удалит. Прижигание тоже может быть как постоянным, так и обратимым.

Если другие способы не сработали, операция часто решает проблему — и, в отличие от многих хирургических вмешательств, почти не отнимает времени на восстановление.

Что попробовать до операции

Если ложиться под лазер пока не хочется, есть проверенные способы облегчить дискомфорт помимо привычных капель и мазей.

Кофеин. Утренняя чашка кофе, оказывается, может помочь: несколько исследований отметили связь между потреблением кофеина и облегчением симптомов.

Утренняя чашка кофе, оказывается, может помочь: несколько исследований отметили связь между потреблением кофеина и облегчением симптомов. Омега-3. Добавки с рыбьим жиром или льняным маслом не спасут при тяжёлых формах, но при лёгких вполне способны поддержать глаза. Точно стоит попробовать.

Синдром сухого глаза — вещь неприятная, но далеко не безнадёжная. Начните с малого, а если не поможет — знайте, что у вас есть быстрые и надёжные варианты в запасе.