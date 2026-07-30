Шесть трав для здорового пищеварения: что советует специалист при вздутии, изжоге и тяжести в животе

Горечь одуванчика запускает пищеварение, лабазник гасит изжогу, а мята снимает спазмы. Разбираемся, какая трава на что работает и когда её принимать.

Проблемы с животом отравляют жизнь, а разобраться, чем себе помочь, порой не проще, чем поставить диагноз. Нутрициолог и фитотерапевт Корин Сэдлер назвала шесть трав, которые мягко поддерживают пищеварение и помогают унять неприятные ощущения. И начнём мы с самого неожиданного: главный секрет хорошего пищеварения — горечь.

Горечь запускает всё

Именно горький вкус заставляет организм активнее вырабатывать пищеварительные соки. Работают рецепторы не только на языке, но и в самом кишечнике — и это запускает выделение ферментов, желудочного сока и желчи.

Горечавка — одна из самых горьких трав во всей травнической аптеке. Она укрепляет пищеварение и помогает при тяжести, тошноте, вздутии и газах. По словам Сэдлер, эффект нередко заметен уже через пять дней. Принимать её лучше примерно за полчаса до еды — чтобы подготовить желудок к работе.

Одуванчик действует похоже: его корень травники ценят за ту же горечь, что запускает всю систему — от слюны до желчи. Он мягко борется со вздутием, запорами и вялым кишечником, а лёгкое слабительное действие работает деликатно. Отличную пару ему составляет лопух — тоже горький и мягко послабляющий.

Травники вспоминают об одуванчике, когда человек чувствует, что всё словно "застряло" — растение помогает сдвинуть дело с мёртвой точки, и не только в кишечнике.

Когда мучает изжога

Лабазник, или таволга, — родственник розы с кремовыми соцветиями и почти ванильным ароматом. Его называют Королевой луга. Он стягивает и тонизирует ткани, поэтому помогает при жидком стуле, а заодно работает как природный антацид: гасит изжогу, кислотный рефлюкс и успокаивает воспалённую слизистую желудка.

Лучше всего лабазник раскрывается в компании других трав — особенно с алтеем, который смягчает раздражённые слизистые. Такую смесь с добавлением мяты и горечавки разводят в тёплой воде и пьют за полчаса до еды.

Мята и имбирь против спазмов

Мята перечная — пожалуй, самый известный травяной помощник для пищеварения. Её эфирные масла, включая ментол, расслабляют мышцы кишечника, снимают спазмы и выгоняют скопившиеся газы. Мята успокаивает и нервную систему, а значит, выручает, когда живот бунтует из-за стресса. Хороша как чай, но есть и капсулы с отложенным высвобождением — они доносят пользу до нижних отделов кишечника.

Имбирь действует теплом: разогревает ткани и органы, разжигая "пищеварительный огонь". Он ускоряет переваривание, снимает спазмы и колики, помогает при отрыжке. А ещё это признанное средство от тошноты — при укачивании и, в малых дозах, при токсикозе. Дольки корня заваривают как чай после еды, а тем, кому не по вкусу его резкий характер, подойдут капсулы.

Сладкий корень для слизистой

Солодку используют тысячи лет. В традиционной китайской медицине ею укрепляют "ци желудка". Её главное действующее вещество, глицирризин, даёт и насыщенную сладость, и противовоспалительный эффект — поэтому солодка полезна при синдроме раздражённого кишечника и воспалительных заболеваниях.

Она обволакивает и питает, усиливает выработку защитной слизи, восстанавливает слизистую желудка и кишечника — то, что нужно при повышенной проницаемости, так называемом "дырявом кишечнике". А поскольку солодка ещё и подавляет бактерии, причастные к образованию язв, её нередко включают в природные схемы при язвенной болезни.

Корин Сэдлер — медицинский фитотерапевт и старший нутрициолог. У неё диплом по клинической фитотерапии и образование в области нутрициологии.