Шесть растений, которые нужно обрезать в августе — иначе следующим летом останетесь без цветов

Позднее лето — последний шанс привести в порядок лаванду, глицинию и розы. Как обрезать их правильно, чтобы весной сад отблагодарил новым цветением.

Если пропустить август, некоторые растения в вашем саду потеряют весь смысл ждать следующего лета. Лаванда одревеснеет и оголится, вистерия расползётся во все стороны, а томаты потратят силы на цветы, из которых уже ничего не вырастет. Но обрезка в конце лета — дело тонкое: тут важно не переусердствовать.

Главное правило августа: никакой радикальной стрижки. Только лёгкие поддерживающие срезы, удаление отцветших соцветий и аккуратное формирование куста. Если срезать слишком много, растение выпустит нежные молодые побеги, которые не успеют окрепнуть до первых заморозков и погибнут от холода.

С чего начать

Прежде чем браться за секатор, приведите в порядок инструмент. Тупые и грязные лезвия мнут стебли, оставляют рваные раны и разносят болезни от растения к растению. Чистый острый секатор — половина успеха.

Дальше действуйте по проверенной схеме — уберите то, что портит растение в любое время года:

сухие ветки;

повреждённые побеги;

больные стебли;

прикорневую поросль и трущиеся друг о друга ветви.

Работайте прореживанием, а не укорачиванием. Прореживание улучшает проветривание куста, а вот сильная обрезка «на почку» провоцирует рост новых побегов — а этого перед осенью как раз лучше избегать.

Лаванда

Обрезать лаванду стоит после того, как отцвела последняя волна соцветий. Так вы сохраните аккуратную форму куста. Срезайте не больше трети зелёного облиственного прироста — и ни в коем случае не заходите на старую одревесневшую часть без листьев: она может уже не отрасти.

В холодных регионах успейте с обрезкой пораньше, чтобы новые побеги окрепли до заморозков. Если куст ещё цветёт, удалите только отцветшие цветоносы, а формирование отложите до весны.

Глициния и розы

Глициния растёт стремительно, поэтому её стригут дважды в год — сейчас и зимой. Дождитесь конца цветения и укоротите длинные молодые побеги этого года примерно до пяти-шести листьев от основной ветви. Это сдерживает разрастание и закладывает цветочные почки. Зимой те же побеги укоротите ещё сильнее — до двух-трёх почек.

Плетистые розы, которые цветут один раз за сезон, тоже приводят в порядок в конце лета. Сначала уберите всё сухое и больное, затем вырежьте примерно каждый третий из самых старых стеблей у самой земли. Молодые зелёные побеги слегка укоротите и подвяжите к опоре.

Томаты

К августу индетерминантные томаты начинают заметно лохматиться. Быстрая обрезка сейчас снижает риск болезней и помогает завязать плоды получше. Уберите нижние листья, касающиеся земли, а также пожелтевшую и больную листву. Пасынки у индетерминантных сортов тоже удалите.

А вот детерминантные сорта не трогайте — они дают фиксированный урожай, и сильная обрезка тут только навредит.

Примерно за пять недель до ожидаемых первых заморозков удалите новые цветки и мелкие завязи, которые уже не успеют вызреть. Тогда растение бросит все силы на те плоды, что уже наливаются.

Многолетники и травы

Многие летние многолетники к августу выглядят потрёпанными. Кореопсис и котовник после обрезки могут зацвести повторно: кореопсис срезают после первой волны, котовник укорачивают на треть-половину. У шалфея и дельфиниума удаляйте отцветшие соцветия — есть шанс на новое цветение.

Часть цветов можно оставить на семена — эхинацея и рудбекия так подкормят птиц и насекомых зимой.

Пряные травы вроде орегано, мяты, майорана и шалфея собирайте и слегка подстригайте, но снимайте не больше трети зелени за раз. Лучший вкус у многих трав — прямо перед цветением, поэтому удаляйте бутоны, если хотите больше свежих листьев.

Что трогать нельзя

Не спешите со всем подряд. Весеннецветущие кустарники в августе лучше не трогать: они уже заложили почки будущего года, и обрезка их просто уничтожит. Вечнозелёным растениям тоже хватит лишь лёгкой стрижки — иначе поздний прирост не успеет окрепнуть до зимы.