Семь трав, которые помогут пережить менопаузу мягче

Приливы, сухость кожи, тревога и бессонница — с этими спутниками менопаузы способны справиться обычные травы и специи. Рассказываем, какие именно и как их принимать.

Менопауза приходит не одна: приливы, сухость кожи, перепады настроения, беспокойный сон. И далеко не всегда хочется сразу хвататься за лекарства. Специалист по аюрведе Джоанна Уэббер собрала семь трав, специй и цветов, которые веками помогали женщинам пройти этот период мягче.

Хорошая новость: большинство из них наверняка уже стоят у вас на кухне или в аптечке — куркума, ромашка, алоэ. Осталось понять, как их применять с пользой.

От сухости и приливов

Алоэ вера — то самое растение с мясистыми листьями, которое переживает даже засуху. Его сок охлаждает, увлажняет и заживляет, поэтому он выручает при приливах и сухости — как кожи, так и слизистых. Полисахариды в его составе успокаивают и обновляют ткани, за что алоэ так любят производители кремов.

Принимайте 3–6 столовых ложек сока алоэ с утра натощак.

Выбирайте марку, из которой удалён алоин — вещество со слабительным эффектом.

Алоэ может снижать сахар в крови — при диабете следите за показателями.

Роза действует мягче некуда: успокаивает нервы, охлаждает, снимает воспаление. Лепестки заваривают как чай, а розовой водой в виде спрея освежают кожу прямо во время прилива.

Для гормонального баланса

Солодка — тот самый корень, что придаёт травяным чаям сладость без калорий. Но у неё есть и серьёзная работа: она балансирует эстроген и поддерживает надпочечники. В нескольких исследованиях женщины, принимавшие солодку, отмечали, что приливы стали слабее и короче.

Шатавари — растение из арсенала аюрведы, которое считают тоником для женской репродуктивной системы. Оно охлаждает, увлажняет и помогает мягче пройти перименопаузу. Трава считается очень безопасной.

В клинических испытаниях у шатавари не выявили побочных эффектов при дозах до 20 граммов в день.

Разведите чайную ложку порошка в кружке тёплого молока и добавьте щепотку имбиря — так он лучше усвоится. С осторожностью — при мастопатии и застойных явлениях в лёгких.

Для суставов и обмена веществ

Куркума — золотая специя, которую наука изучила вдоль и поперёк. Её главное соединение куркумин снимает воспаление, поддерживает сосуды, улучшает кровоток и снижает холестерин. В менопаузу она особенно кстати: помогает справляться со скачками сахара и облегчает боли в суставах.

Добавляйте её в блюда, заваривайте как чай или ищите капсулы — но с экстрактом всего растения, а не только куркумина.

Для спокойствия и сна

Ромашка — пожалуй, самая известная в мире трава для успокоения. Она расслабляет мышцы и утихомиривает тревогу. Пейте её во второй половине дня или вечером, чтобы настроить нервную систему на отдых.

Ашваганда (она же витания снотворная) считается лучшим средством от тревоги. Она одновременно успокаивает и даёт энергию, а главное — помогает крепче спать. А хороший сон, в свою очередь, помогает организму справляться с эмоциональным напряжением.

Чайную ложку ашваганды размешивают в горячем молоке, принимают в виде настойки или капсул.

Важное предостережение

Пить эти травы как чай — одно, а принимать концентрированные капсулы и настойки — совсем другое. Некоторые из них влияют на действие лекарств: например, куркума в добавках не сочетается с антикоагулянтами. А популярный при депрессии зверобой ускоряет распад эстрогена и потому конфликтует с заместительной гормональной терапией и оральными контрацептивами.

Если вы принимаете какие-либо препараты и хотите добавить травы, сначала посоветуйтесь с врачом или травником.