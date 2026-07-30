Секрет сияющей кожи после 50: как создать свежую базу под макияж

Основательница бренда Studio10 Грейс Фодор раскрывает пошаговый ритуал для сухой кожи — от кислотного пилинга до правильного праймера с золотистым оттенком.

Сухая кожа с возрастом теряет сияние и становится более рельефной — но это вовсе не приговор. Чтобы вернуть лицу свежесть и то самое сияние «изнутри», не обязательно скупать половину косметического магазина. Достаточно выстроить грамотный порядок ухода и выбрать несколько правильных средств.

Своим ритуалом делится Грейс Фодор, основательница марки Studio10, которая создаёт косметику специально для зрелой кожи. Вот её пошаговая схема идеальной базы под макияж.

Начните с кислот

Для сияющего цвета лица Грейс советует отшелушивающий тоник с AHA- или BHA-кислотами. Такие средства мягко обновляют кожу и убирают тусклость. Наносить их лучше утром, сразу после очищения.

Но есть важный нюанс: кислоты делают кожу чувствительнее к солнцу.

Летом UVA-лучи особенно сильны, а если вы пользуетесь отшелушивающим тоником, кожа становится ещё уязвимее — защита от ультрафиолета обязательна.

Увлажнение — основа всего

Сухая погода буквально вытягивает влагу из кожи, поэтому без увлажняющего крема не обойтись. Утром Грейс наносит питательный крем с липидами, а для дополнительного сияния добавляет сыворотку с витамином C.

Да, витаминные сыворотки недёшевы, зато именно они отвечают за здоровый, светящийся вид кожи и работают как антиоксидантная защита от внешней среды.

Праймер: выбирайте золото, а не серебро

С возрастом кожа становится суше и рельефнее, поэтому ровная база особенно важна. Праймер сглаживает текстуру и добавляет свечения. И тут у Грейс есть неожиданный совет по оттенку:

золотистые частицы дают более естественный, тёплый финиш;

серебристые могут выглядеть искусственно и подчёркивать возраст;

ищите средства со светоотражающими микрочастицами — они мгновенно освежают уставшее лицо.

Тон, который не забивается в морщинки

Для безупречного, но живого результата Грейс рекомендует кремовые тональные основы: они дают покрытие, не собираясь в складочках и не создавая эффекта маски. Если хочется лёгкости, подойдёт CC-крем с влажным сиянием и SPF.

Совет напоследок: вечером обязательно снимайте макияж — лучше очищающим бальзамом. Чистая кожа сегодня — это ровная и сияющая база завтра.