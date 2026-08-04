Пять растений для сада, которым жара и духота только на пользу

Пока обычные цветы в горшках вянут от зноя, эти пять красавцев расцветают ещё пышнее. Секрет — в их тропическом и средиземноморском происхождении.

Знакомая беда: любимый уголок для отдыха на самом солнце, а цветы в горшках к июлю вянут, перестают цвести или вовсе сдаются. Но есть растения, которым жара и духота не помеха — наоборот, в такую погоду они расцветают ещё ярче.

Секрет прост: эти виды родом из тропиков и Средиземноморья, где липкое знойное лето — обычное дело. Немного тепла и влажности в июле и августе их совсем не пугают. Вот пять проверенных фаворитов, которые украсят веранду или балкон с начала лета и до первых заморозков.

Лантана

Гроздья огненно-оранжевых, жёлтых, розовых и красных цветков лантана распускает почти без перерыва всё лето. Она обожает жару, влажность и легко переносит засуху, когда приживётся. В прохладных регионах её выращивают как однолетник, но можно перенести горшок в дом или тёплую теплицу с ноября по март.

Одно предостережение: лантана ядовита для домашних животных и скота при поедании, поэтому держите горшки подальше от любопытных кошек и собак. Летом стоит подкормить её удобрением с высоким содержанием фосфора или калия — цветение продлится как можно дольше.

Бугенвиллея

Каскады ярко-розовых и пурпурных прицветников, стекающие по белёным стенам и терракотовым горшкам, — фирменный образ итальянского лета. Выглядит экзотично, а на деле бугенвиллея — одно из самых выносливых растений для горшка: жара, духота и полное солнце ей нипочём.

При обилии тепла и света бугенвиллея способна вырасти на полтора-два метра за один сезон.

Главное — не заливать. Цветёт она лучше всего, когда почва слегка подсыхает между обильными поливами, так что немного "забывчивости" ей только на пользу. Для непрерывного цветения подкармливайте раз в неделю с середины весны до начала осени.

Мандевилла

Мандевилла родом из тропиков и субтропиков Америки — от юга США до Центральной Америки. Неудивительно, что зной и влажность для неё родная стихия. В хороших условиях эта лиана легко даёт до трёх метров прироста за сезон, но есть и компактные сорта для небольших балконов.

Ей нравится постоянно влажная почва в период роста, но застой воды недопустим. В прохладных регионах достаточно занести горшок в дом до похолодания в сентябре-октябре: в светлом месте без заморозков вечнозелёная листва продержится до весны.

Гибискус

Огромные цветки красных, розовых, оранжевых, жёлтых и белых оттенков — гибискусу нет равных, и цветёт он тем охотнее, чем дольше держится жара и влажность. Тропический гибискус родом из Азии, но прекрасно живёт в горшках где угодно, если вовремя убрать его от заморозков.

Поливайте обильно, как только подсохнет верхний сантиметр почвы

Не давайте корням стоять в мокром грунте

Подкармливайте раз в одну-две недели удобрением с калием

Удаляйте отцветшие бутоны — это стимулирует новые

Есть и североамериканский вариант — гибискус ярко-красный, или болотный, с огненными цветками-фейерверками. Он, в отличие от собратьев, любит тёплые и сырые, заболоченные места.

Герань

Ни один список теплолюбивых растений не обойдётся без пеларгонии, которую все привыкли называть геранью. Эти классические летние цветы украшают горшки, оконные ящики и террасы уже не одно столетие — и не зря.

Родом из Южной Африки, они идеально приспособлены к жаре и солнцу, всё лето осыпая нас цветками розовых, красных, лососевых, оранжевых и белых оттенков. Сажать можно в любой момент лета, а если убирать отцветшие головки, новые бутоны будут появляться вплоть до октября.

И ещё одно на все случаи: даже самым стойким растениям нужен хороший дренаж. Берите горшки с отверстиями (или просверлите их сами), добавляйте в грунт немного песка, гравия или мелких камешков — и корни никогда не будут стоять в воде.