Пять цветов, которые вы посадите один раз, а выпалывать будете годами

Они красивы, неприхотливы и цветут сами по себе. Но стоит их однажды посадить — и через пару лет они захватят весь сад, от дорожек до щелей между камнями.

Самосев кажется подарком: посадил один раз — и каждую весну сад заново расцветает без вашего участия. Но у этой щедрости есть обратная сторона. Некоторые цветы размножаются так рьяно, что через несколько лет заполоняют клумбы, дорожки и даже щели между камнями — и вывести их оттуда почти невозможно.

Речь не о сорняках, а о красивых, любимых многими растениях. Просто прежде чем доверить им грядку, стоит быть уверенной, что вы готовы видеть их повсюду долгие годы.

Многие цветы из этого списка выглядят нежно и трогательно — а по живучести дадут фору любому бурьяну.

Пять неудержимых красавцев

Калифорнийский мак (эшшольция) выглядит хрупким, но на деле крепок как гвоздь. Он охотно цветёт на бедной сухой почве, а после цветения выбрасывает длинные стручки, разбрасывающие крошечные семена во все стороны. Глубокий стержневой корень помогает ему пережить засуху — и он же делает растение почти неистребимым.

Алиссум (лобулярия) — низкий однолетник с медовым ароматом и ковром мелких белых, розовых или сиреневых цветков. От семечка до цветка ему нужно меньше двух месяцев. Лучше всего он цветёт в прохладную погоду, а осенью буквально выстреливает семенами по всей клумбе, забивая даже трещины и дорожки.

Незабудки создают весной волшебное голубое облако с жёлтыми или белыми глазками. Но за нежным видом скрывается упорство: в конце лета растение роняет несметное число тёмных семян. Липкие, они цепляются за одежду и шерсть животных и переезжают на новые места — так на участке вырастает непокорный синий ковёр.

Водосбор (аквилегия) — пожалуй, самый поэтичный в этом ряду. Его колокольчатые цветки со шпорцами бывают красными, розовыми, лавандовыми, синими, жёлтыми и белыми. Но после цветения высохшие коробочки щедро рассыпают семена, а ветер разносит их по всему саду. Прорастают они одинаково легко и на солнце, и в глубокой тени.

Фиалка трёхцветная — та самая маленькая "анютина глазка" с весёлыми лиловыми, жёлтыми и белыми "мордочками". Самосев у неё феноменальный: одна крошечная посадка на годы окрашивает целую грядку. Причём растёт она где угодно — не только на клумбах, но и вдоль тропинок, на гравийной дорожке и между плитами мощения.