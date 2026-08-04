Чем подкормить помидоры в августе: 5 простых шагов — и урожай продлится до самых холодов

Именно уход в августе решает, будут ли ваши помидоры мясистыми и сладкими или растрескаются и покроются чёрными пятнами. Пять простых приёмов — и урожай продлится до самых холодов.

Самое удивительное в помидорах: в августе куст можно почти не подкармливать и даже слегка недополивать — и именно тогда плоды становятся вкуснее. Секрет в том, чтобы заставить растение тратить силы не на новую листву, а на созревание уже завязавшихся томатов.

Мы подошли к самому пику плодоношения, и от того, как вы ухаживаете за кустами прямо сейчас, зависит и вкус, и количество плодов. Ошибётесь — томаты растрескаются, у основания появятся некрасивые чёрные пятна, а грибок или красный паутинный клещ разом оборвут сбор урожая. Сделаете всё правильно — куст будет отдавать мясистые сладкие плоды ещё много недель.

Ни один из этих пяти приёмов не потребует особых усилий. Но важно понимать, зачем вы делаете каждый — тогда вы сможете подстроить уход под свои условия и сорта, будь то черри или крупноплодные мясистые томаты, в теплице или на грядке.

1. Оборвите нижние листья

К августу индетерминантные (высокорослые) кусты обрастают густой листвой. Снимите часть листьев у основания стебля — воздух начнёт свободно циркулировать, а это главная защита от болезней. Заодно к плодам пробьётся солнце, и любую проблему вы заметите быстрее.

Звучит радикально, но пока вы не поднимаетесь выше середины куста, вреда не будет. В начале августа оборвите листья у самой земли, а потом снимайте по слою каждую неделю, постепенно поднимая "голую" зону до середины растения. Такое плавное оголение не шокирует куст и открывает томаты солнцу как раз к моменту созревания.

Главный враг этого сезона — фитофтороз. Гриб Phytophthora infestans заражает растения, и гниют и листья, и плоды. В теплице свирепствует бурая пятнистость. Против обоих лучшая профилактика — свободный поток воздуха вокруг кустов.

Есть и приятный бонус: без нижних листьев гораздо проще поливать под корень, не смачивая листву, — а это снова минус к риску болезни. У детерминантных (низкорослых) сортов листья обрывать не нужно, уберите только те, что касаются земли.

2. Прищипывайте ради урожая, а не ботвы

Вот где решается всё: обычный сбор или богатый урожай. Индетерминантные томаты — это лианы, они будут расти и расти, пока их не убьёт мороз. Если хотите много плодов, этот рост надо остановить и перенаправить силы на плоды.

Постоянно выламывайте пасынки — побеги в пазухах между стеблем и листом. Так куст перестанет тратить силы на новую зелень.

В середине августа (или когда на кусте уже 4–5 кистей) прищипните верхушку — просто отрежьте или отломите несколько верхних сантиметров главного стебля. Куст перестанет тянуться вверх и бросит все силы на уже завязавшиеся томаты.

В конце месяца можно срезать и новые цветочные кисти — созреть до холодов они уже вряд ли успеют.

Ориентируйтесь на сроки: черри вызревают от цветка до спелого плода за 45–60 дней, крупные бифштексные — до 90. И помните: развитие тормозит не только холод, но и жара выше 30 °C.

3. Поливайте ровно, без рывков

От стабильности полива напрямую зависит качество плодов. Скачки влаги растрескивают кожицу и вызывают вершинную гниль — те самые тёмные плоские пятна у основания томата. Формально их причина — нехватка кальция, но почва почти всегда им богата. Проблема в другом: без ровного полива растение просто не может доставить кальций туда, где он нужен.

Держите равномерную влажность. Притените кусты от жёсткого полуденного солнца — испарение резко упадёт. Подойдёт затеняющая сетка, пропускающая 60–70 % лучей: света для созревания хватит.

Когда большинство плодов завязалось и наливается, а погода не слишком жаркая, чуть уменьшите полив — сахара и вкус сконцентрируются. Но не доводите до увядания листьев и снижайте именно объём воды, а не частоту, чтобы влажность оставалась ровной.

4. Кормите, но знайте, когда остановиться

Знать, когда прекратить подкормку, не менее важно, чем когда её начать. Пока верхние кисти не налились до полного размера, кормите куст раз в неделю удобрением с высоким содержанием калия. Но как только вы переключаете растение на созревание уже завязавшихся плодов — особенно после прищипки верхушки — перекорм становится опасен.

Избыток подкормки даёт ожог, гонит лишнюю ботву и на самом деле замедляет плодоношение. Поэтому с середины августа постепенно снижайте концентрацию удобрения, сводя подкормку на нет плавно, а не обрывая её резко.

5. Следите за паутинным клещом

Жаркое сухое лето создаёт идеальные условия для красного паутинного клеща. Этот сокосос способен погубить весь урожай, но легко берётся под контроль, если заметить его вовремя.

Самого клеща разглядеть почти невозможно, поэтому ищите косвенные признаки:

Движущиеся точки — будто крупинки пыли ползут по листу. И не ждите, что они красные: в это время года клещи чаще желтовато-зелёные, краснеют они только к осени.

Повреждённые листья — сперва в мелких светлых крапинах, потом пёстрые, бледные, а затем засыхают и опадают.

Тонкую паутинку на стеблях и листьях.

Скопление белых сброшенных шкурок и оболочек яиц с изнанки листа.

Действовать нужно быстро: в летнюю жару яйца вылупляются не за 55 дней, а за неделю, а одна самка откладывает 10–20 яиц в сутки. Оборвите заражённые листья, смойте вредителя струёй воды и обработайте всё растение маслом нима, особенно с изнанки листьев.

Опрыскивайте раз в неделю в течение трёх недель, чтобы захватить новое поколение и разорвать цикл. И учтите: обработанные маслом листья легче обгорают на солнце — при необходимости притените их.