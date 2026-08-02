После 50 вы стали пахнуть иначе — и виноваты вовсе не привычки, а гормоны

Пот сам по себе почти не пахнет, а знакомый запах тела рождается позже. Разбираемся, почему после менопаузы меняется собственный аромат и что с этим делать.

Начнём с того, что удивляет больше всего: сам по себе пот почти ничем не пахнет. Тот самый запах тела, который мы привыкли считать потом, рождается позже — когда пот и выделения кожи встречаются с бактериями и дрожжевыми грибками, живущими на коже совершенно естественно.

А значит, можно быть безупречно чистой — и всё равно однажды почувствовать, что привычный дезодорант больше не спасает до вечера, пижама к утру пахнет не так свежо, как хотелось бы, а от кожи под грудью или у корней волос идёт какой-то новый, незнакомый аромат. После 50 такое случается, и дело чаще всего не в гигиене.

Почему запах меняется

В теле два основных типа потовых желёз. Эккриновые разбросаны почти по всему телу и дают водянистый пот, который нас охлаждает. Апокриновые сосредоточены в подмышках и паху — их выделения гуще, и именно их с удовольствием расщепляют кожные бактерии, давая тот самый запах.

Отсюда простая логика: чем больше вы потеете, тем сильнее может быть запах тела — даже если в уходе за собой ничего не изменилось. А во время и после менопаузы поводов вспотеть становится куда больше.

Приливы и ночная потливость — самые известные спутники климакса. Каждый эпизод потоотделения — это новая встреча влаги с кожными бактериями под мышками, под грудью, на животе и в паху.

Клиники даже включают неожиданный запах тела в список менее известных симптомов, связанных с низким уровнем эстрогена — во многом как раз из-за участившихся приливов и ночной потливости. Особенно заметно это по утрам: даже если простыни не мокрые, множество мелких эпизодов пота за ночь оставляют влагу в пижаме и складках кожи.

Кожа тоже стареет — и пахнет иначе

Учёные обнаружили, что с возрастом меняется и сам набор летучих веществ, которые выделяет кожа. Главный герой здесь — соединение под названием 2-ноненаль, связанное с изменением кожных липидов и процессами окисления.

Раннее исследование в Journal of Investigative Dermatology показало: это вещество почти не встречается у молодых и появляется в основном после 40 лет, усиливаясь с возрастом. Именно его иногда довольно бестактно называют «запахом старости».

Но вот что важно: возрастной запах вовсе не значит, что человек грязный, и он не обязательно сильный или неприятный. В опытах люди действительно могли отличить запах разных возрастов — но запах пожилых при этом не признавали более неприятным, чем запах молодых.

Сухая кожа и мыло не по делу

Снижение эстрогена делает кожу тоньше, суше и более раздражимой. Получается досадное противоречие: во время приливов вы потеете сильнее, а в остальное время кожа суше, чем когда-либо.

Агрессивно тереть себя сильным антибактериальным мылом — путь к сухости, зуду и воспалению, особенно в области под грудью. Мягкое средство для душа без отдушек в быту почти всегда лучше жёсткого «убийцы запахов».

Дезодорант и антиперспирант — разные вещи

Их часто путают, а работают они по-разному:

дезодорант — уменьшает или маскирует запах;

антиперспирант — сокращает само количество пота;

комбинированное средство пытается делать и то, и другое.

Дерматологи советуют наносить антиперспирант на полностью сухую кожу перед сном — так активные вещества успевают образовать временные «пробки» в протоках, пока железы менее активны. Если старый дезодорант перестал справляться, стоит перейти на антиперспирант-дезодорант, а не покупать ту же формулу, но с более резким запахом.

Одежда, которая помнит всё

Иногда виновато вовсе не тело, а та самая синтетическая блузка, которая помнит каждое совещание, где вы нервничали. Синтетика удерживает жир и пахнущие вещества — особенно облегающая одежда, бюстгальтеры, корректирующее бельё и пижамы. Вещь пахнет свежо из сушилки, а стоит ей нагреться на коже — запах оживает.

Дышащие хлопок, лён, шерсть мериноса и влаговыводящие ткани во время приливов ощущаются комфортнее. И главное — стирайте вспотевшую одежду сразу, а не оставляйте в корзине на несколько дней. Ферментные порошки помогают расщепить кожный жир и налёт.

Зона под грудью — отдельная история

Тепло, укрыто, постоянное трение — идеальные условия для пота, бактерий и грибков. После душа эту область важно тщательно высушивать: подойдёт мягкое полотенце, хлопковая салфетка или прохладный режим фена.

А вот покраснение, зуд, трещинки, болезненность или стойкий затхлый запах под грудью — это уже не обычный пот, а возможные опрелость или грибковое раздражение. Тут нужны не новые духи, а лечение.

Еда, алкоголь и лекарства

Чеснок, лук, крестоцветные овощи, острые блюда и алкоголь у некоторых людей меняют запах тела. Это не повод отказываться от брокколи — просто понаблюдайте, влияет ли конкретный продукт именно на вас.

Заметно усилить потоотделение или изменить запах могут и лекарства — антидепрессанты, некоторые обезболивающие, препараты для щитовидной железы и от диабета. Самостоятельно отменять их нельзя, но если перемена стойкая и мешает — стоит сказать врачу. И, к слову, фармацевт вполне может пройтись по вашему списку препаратов и подсказать те, что усиливают потоотделение.

Когда пора к врачу

Постепенная перемена запаха в период менопаузы обычно безобидна. А вот внезапный, резкий или необычный запах заслуживает внимания — особенно вместе с другими симптомами.

Проблемы со щитовидной железой, печенью, почками, инфекции и диабет иногда отражаются на запахе тела. Например, фруктовый аромат может говорить об опасно высоком уровне кетонов при диабетическом кетоацидозе.

Обратитесь к врачу, если перемена резкая и необъяснимая или сопровождается сильной потливостью, температурой, необъяснимой потерей веса, сильной жаждой, частым мочеиспусканием, болью, стойкой сыпью, выделениями, незаживающими ранками или новым уплотнением. И тем более — если пот регулярно пропитывает одежду, мешает спать и жить.