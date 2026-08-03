Половинка апельсина в огороде поможет навсегда избавиться от слизней: простейший лайфхак

Один простой трюк с цитрусовой кожурой решает сразу две задачи — и обходится почти даром.

Что если самый упорный садовый вредитель можно победить, не объявляя ему войну, а просто разложив по грядкам половинки апельсина? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но идея на удивление проста — и почти ничего не стоит.

Все, кто выращивал люпины, дельфиниумы или молодую рассаду, знают эту боль: с любовью растишь растение, любуешься первыми свежими листьями, ждешь цветов — а слизни успевают раньше. Знакомая история повторяется из года в год.

В чем суть трюка

Возьмите оставшийся апельсин или грейпфрут, разрежьте пополам и разложите пустые половинки кожуры по саду. И всё. Мякоть работает как маленькая кормушка для птиц, а прохладное влажное пространство под коркой становится соблазнительным укрытием для слизней.

Дальше природа делает работу за вас. Слизни забираются под кожуру, птицы возвращаются к угощению — и заодно съедают собравшихся вредителей.

«Разрезав апельсин или грейпфрут пополам и разложив половинки по саду, вы решаете сразу две задачи. Птиц привлекает фрукт, а слизней — оставшаяся кожура, — объясняет Ричард Грин, специалист по кормлению птиц из Kennedy Wild Bird Food & Pet Supplies. — Когда слизни соберутся, птицы вернутся и съедят их — так получается эффективный и экологичный способ бороться с вредителями».