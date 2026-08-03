AL logo with yellow bar
Финансы Общество Полезное Туризм Техно Тренды Развлечения и культура
Последние новости
Чем подкормить помидоры в августе: 5 простых шагов — и урожай продлится до самых холодов
Материнство без кнопки «выкл»: когда взрослый ребёнок несчастлив годами
Суккуленты, которые не боятся мороза: 6 растений для сада круглый год
Пять растений для сада, которым жара и духота только на пользу
Все растения гибнут от жары — но этот цветок переживёт и зной, и отсутствие полива
О нас Политика конфиденциальности Связаться с нами
  1. AdLife
    2.  /  Полезное
  2. Половинка апельсина в огороде поможет навсегда избавиться от слизней: простейший лайфхак
Полезное

Половинка апельсина в огороде поможет навсегда избавиться от слизней: простейший лайфхак

Половинка апельсина в огороде поможет навсегда избавиться от слизней: простейший лайфхак
Источник фото: личный архив автора

Один простой трюк с цитрусовой кожурой решает сразу две задачи — и обходится почти даром.

Что если самый упорный садовый вредитель можно победить, не объявляя ему войну, а просто разложив по грядкам половинки апельсина? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но идея на удивление проста — и почти ничего не стоит.

Все, кто выращивал люпины, дельфиниумы или молодую рассаду, знают эту боль: с любовью растишь растение, любуешься первыми свежими листьями, ждешь цветов — а слизни успевают раньше. Знакомая история повторяется из года в год.

В чем суть трюка

Возьмите оставшийся апельсин или грейпфрут, разрежьте пополам и разложите пустые половинки кожуры по саду. И всё. Мякоть работает как маленькая кормушка для птиц, а прохладное влажное пространство под коркой становится соблазнительным укрытием для слизней.

Дальше природа делает работу за вас. Слизни забираются под кожуру, птицы возвращаются к угощению — и заодно съедают собравшихся вредителей.

«Разрезав апельсин или грейпфрут пополам и разложив половинки по саду, вы решаете сразу две задачи. Птиц привлекает фрукт, а слизней — оставшаяся кожура, — объясняет Ричард Грин, специалист по кормлению птиц из Kennedy Wild Bird Food & Pet Supplies. — Когда слизни соберутся, птицы вернутся и съедят их — так получается эффективный и экологичный способ бороться с вредителями».

Ирина Лебедева
Автор: Ирина Лебедева
✓ Проверено редакцией
Читайте также
Чем подкормить помидоры в августе: 5 простых шагов — и урожай продлится до самых холодов
Полезное
Чем подкормить помидоры в августе: 5 простых шагов — и урожай продлится до самых холодов
 Материнство без кнопки «выкл»: когда взрослый ребёнок несчастлив годами
Полезное
Материнство без кнопки «выкл»: когда взрослый ребёнок несчастлив годами
 Суккуленты, которые не боятся мороза: 6 растений для сада круглый год
Полезное
Суккуленты, которые не боятся мороза: 6 растений для сада круглый год