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  2. Почему во время менопаузы женщинам нужно больше сна — и как его вернуть
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Почему во время менопаузы женщинам нужно больше сна — и как его вернуть

Почему во время менопаузы женщинам нужно больше сна — и как его вернуть
Источник фото: личный архив автора

Гормональные качели, приливы и ночные пробуждения крадут отдых именно тогда, когда он нужнее всего. Разбираем, что мешает спать после 50 и как это исправить.

Если ночи превратились в бесконечный цикл: сбросить одеяло, дойти до туалета, а в три часа ночи смотреть в потолок — вы не одна. В период менопаузы организм переживает настоящую гормональную бурю, и первым под удар попадает именно сон. При этом потребность в хорошем отдыхе в это время не уменьшается, а растёт.

Женский сон вообще устроен иначе, чем мужской. Он тесно связан с гормональным фоном, а тот меняется на протяжении всей жизни — во время менструаций, беременности и особенно менопаузы. Каждый из этих этапов сбивает привычный ритм и делает сон более чутким и прерывистым.

Что крадёт ночной покой

Менопауза — это не только окончание менструаций. Это резкое падение уровня эстрогена и прогестерона, гормонов, которые в том числе отвечают за регуляцию сна. В результате становится труднее и заснуть, и не проснуться посреди ночи.

Приливы и ночная потливость вызывают дискомфорт и частые пробуждения. Перепады настроения и тревожность на фоне гормональных изменений мешают быстро погрузиться в сон.

Ещё один частый, но почти не обсуждаемый спутник менопаузы — подтекание мочи. Снижение эстрогена ослабляет мышцы и ткани, поддерживающие мочевой пузырь.

Многие впервые замечают лёгкие протечки во время смеха, чихания или тренировки. И далеко не все понимают, что это нормальная часть перехода, с которой можно справиться.

Почему сон становится вопросом здоровья

Полноценный отдых во время менопаузы — не роскошь, а основа самочувствия. Вот на что он влияет напрямую:

  • Гормональный баланс. Сон помогает регулировать не только репродуктивные гормоны, но и те, что отвечают за стресс и аппетит.
  • Эмоциональное равновесие. Качественный сон смягчает перепады настроения и повышенную чувствительность.
  • Физическое здоровье. В менопаузе выше риск сердечно-сосудистых заболеваний и набора веса — отдых помогает держать их под контролем.

Как вернуть себе ночи

Начните с обстановки в спальне. Прохладный воздух, дышащее постельное бельё, отводящее влагу, и температура чуть ниже привычной заметно смягчают приливы. Помогает и режим: ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы поддержать сбитые внутренние ритмы.

Стоит пересмотреть и вечернее меню. Кофеин и острая еда перед сном усиливают ночную потливость, а лёгкий белковый перекус, наоборот, спасёт от голода среди ночи. Мягкая йога, медитация или неспешная прогулка вечером настраивают тело и ум на отдых.

Отдельного внимания заслуживает магний. Он участвует в расслаблении мышц и работе нервной системы. Это не чудо-средство, но многие женщины отмечают, что магний перед сном помогает успокоиться и легче заснуть. А тем, кто стал спать чутко, выручает генератор белого шума — он маскирует посторонние звуки и помогает снова уснуть после пробуждения от прилива.

Не молчите о деликатном

Многие женщины уверены, что с ночным подтеканием мочи придётся просто смириться. Это не так. Если умеренные или сильные протечки прерывают сон, надёжная ночная защита возвращает и комфорт, и уверенность — без страха проснуться от неприятности или менять бельё среди ночи.

Менопауза и без того подбрасывает достаточно сюрпризов. Тревога о протечках точно не должна быть одним из них. Сон — это не пассивное состояние, а активный процесс восстановления. Для женщины в зрелом возрасте заботиться о сне — значит заботиться о здоровье и качестве жизни.

Ирина Лебедева
Автор: Ирина Лебедева
✓ Проверено редакцией
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