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  2. Пение под душем продлевает жизнь: учёные объяснили, как это работает
Общество

Пение под душем продлевает жизнь: учёные объяснили, как это работает

Пение под душем продлевает жизнь: учёные объяснили, как это работает
Источник фото: личный архив автора

Привычка напевать любимую мелодию под струями воды не так проста, как кажется. Оказывается, за ней стоят как минимум шесть весомых поводов для здоровья.

Если под душем вы негромко напеваете любимую мелодию, у нас хорошая новость: эта, казалось бы, несерьёзная привычка может работать на вашу долгую жизнь. Пение всё чаще называют простым и приятным инструментом здоровья, доступным каждому.

Наглядное тому подтверждение — история человека по фамилии Бродбелт, чья жизнь стала своеобразным доказательством: любовь к песне и годы идут рука об руку. Он поёт с удовольствием и продолжает делать это в возрасте, когда многие уже сдаются возрасту.

Почему это работает

Когда мы поём, тело включается целиком. Работают лёгкие, диафрагма, голосовые связки, а мозг получает мощную порцию положительных сигналов. По сути, обычная песенка превращается в маленькую тренировку — для дыхания, настроения и даже сердца.

Пение — редкий случай, когда полезное для здоровья занятие не требует ни спортзала, ни специальной подготовки, ни лишних денег.

Шесть поводов запеть погромче

  • Тренирует дыхание — пение укрепляет лёгкие и диафрагму;
  • Снижает стресс — мелодия помогает расслабиться и отпустить тревогу;
  • Поднимает настроение — организм отвечает выбросом гормонов радости;
  • Поддерживает сердце — размеренное дыхание благотворно для сердечного ритма;
  • Улучшает память и работу мозга — приходится держать в голове слова и мотив;
  • Связано с долголетием — регулярное пение исследователи ассоциируют с более долгой жизнью.

Так что в следующий раз, включив воду, не сдерживайте себя. То, что казалось милой глупостью, на деле — простой и бесплатный вклад в собственное здоровье. И для этого не нужны ни слушатели, ни идеальный слух — достаточно желания и любимого мотива.

Ирина Лебедева
Автор: Ирина Лебедева
✓ Проверено редакцией
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