Не подкармливайте эти 6 растений в августе: весной останетесь без цветов и с обмороженными кустами

Розы, гортензии, пионы и ещё три растения в конце лета лучше оставить в покое. Одна лишняя порция удобрений сейчас — и весной вы не узнаете свой сад.

Кажется, что заботливый жест — подсыпать в августе горсть удобрений — пойдёт растениям только на пользу. На деле именно сейчас такая забота способна обернуться бедой: весной вместо цветов вы обнаружите голые кусты, а часть побегов вымерзнет ещё зимой.

Всё дело в том, что растения ориентируются не на календарь, а на длину светового дня. Короткие дни и прохладные ночи подают взрослому кусту сигнал: пора прекращать рост и запасать силы в корнях и стеблях. Стоит в этот момент подкормить его азотом — и процесс идёт вспять.

Мягкие молодые побеги не успеют одревеснеть до заморозков. А азот, внесённый сейчас, выращивает именно ту нежную ткань, которая зиму не переживёт.

Речь не о том, чтобы отказаться от удобрений навсегда. Этим растениям просто нужна пауза на несколько месяцев — и в большинстве регионов начинается она как раз в августе.

Розы

Ярко-красные молодые побеги на кусте роз в сентябре выглядят как победа, но это обман. Такие ветви состоят почти из одной воды, они не успевают вызреть, и сильный мороз убивает их целиком — а заодно уносит несколько сантиметров здорового ствола под ними. Лишняя листва вдобавок задерживает влагу вокруг куста, а этим с удовольствием пользуется чёрная пятнистость.

Обычный ориентир — прекратить подкормку за шесть-восемь недель до первых заморозков. Единственное исключение — калий: небольшая доза сульфата калия-магния укрепляет клеточные стенки и повышает морозостойкость, не провоцируя новый рост.

Помидоры

Азот в августе даёт листья, а не плоды. Куст с полным набором зелёных томатов охотно пустит позднюю подкормку в новые побеги, а то, что висит на ветках, будет краснеть только медленнее. Загущённая ботва вдобавок держит влагу в кроне — идеальные условия для септориоза и фитофтороза.

Всё, что успело завязаться к этому моменту, уже несёт в себе достаточно сахаров, чтобы дозреть. Сейчас полезнее ровный полив и лёгкое прореживание нижних листьев — а дальше дайте растению спокойно закончить начатое.

Крупнолистная гортензия

Цветы будущей весны решаются именно сейчас. Крупнолистная гортензия закладывает бутоны на прошлогодних побегах в конце лета и осенью. Азотный толчок в этот момент выгоняет сочные ветви, которые уходят в зиму неподготовленными — они отмирают, а вместе с ними гибнут и бутоны.

Куст весной пышно распустит листву — и ни одного цветка. Мало кто хочет узнать об этом в мае.

А вот метельчатые и древовидные гортензии цветут на побегах текущего года и на всё это не реагируют. Потому один садовод уверен, что подкормка безвредна, а его сосед винит её в пустом сезоне.

Голубика

Для голубики лучшее позднее вложение — не удобрение, а мульча из сосновой коры. У высокорослой голубики поверхностная тонкая корневая система, которая продолжает поглощать азот даже тогда, когда куст пора уводить в покой. Это задерживает подготовку к холодам ровно в тот момент, когда должно идти закаливание.

Окно для подкормки у неё и так закрывается рано — от распускания почек до середины лета. Мульча удерживает влагу и сглаживает перепады температуры почвы в последнюю жару — именно это корням и нужно.

Японский клён

Обожжённые края листьев в разгаре лета часто гонят садоводов на поиски нехватки питания. Но виноваты почти всегда недостаток воды или отражённый жар, а не дефицит удобрений. Японский клён по природе растёт медленно и добавки не просит.

Азот перед самыми заморозками выгонит тонкие верхушки, которые не успеют одревеснеть, и заодно испортит осеннюю окраску — сахара, отвечающие за красный пигмент, лучше всего вырабатываются у дерева, которое уходит на покой. Многие взрослые клёны на приличной почве годами обходятся вовсе без подкормок.

Пионы

Свой год пионы завершили ещё в начале лета. Сейчас их листва занята одним — запасает сахара в корневище на будущую весну. Поздняя подкормка этого не ускорит, зато оставит вокруг растения мягкую ткань и лишний азот — а пион и без того склонен к серой гнили.

Важны совсем другие сроки: ранняя весна и недели сразу после цветения. Листья не срезайте, пока они сами не пожелтеют.

Отказ от августовской подкормки — редкий садовый совет, который не стоит ничего, а отдачу приносит позже. Сдержанность даётся тяжелее, чем щедрость, но именно она проявится в росте следующего года. Дайте этим шести растениям тихо закончить сезон — и они вернутся к вам только крепче.