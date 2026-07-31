Мука против тли: садовод с 20-летним стажем объяснил, работает ли модный трюк

В соцсетях советуют посыпать растения обычной мукой, чтобы отпугнуть вредителей. Профессиональный садовод раскрыл, есть ли в этом смысл — и чем всё может обернуться.

В интернете новая мода: садоводы посыпают грядки и листья растений обычной пшеничной мукой, обещая, что она отпугнёт вредителей без всякой химии. Ролик за роликом — и вот уже кажется, что мешок муки способен заменить весь арсенал средств от насекомых. Но так ли это?

Разобраться в этом взялась садовод-любитель из Англии, у которой под рукой оказался идеальный эксперт — муж с двумя десятилетиями профессионального опыта и подготовкой от Королевского садоводческого общества. Его вердикт оказался куда осторожнее, чем обещания из соцсетей.

"Доля правды в этом есть. Но это один из тех трюков, который в интернете расхайпили так сильно, что люди считают его чудо-средством, хотя на самом деле пользы от него совсем немного", — сказал он.

Как это вообще работает

По словам садовода, обычная мука действительно может помочь против мелких мягкотелых вредителей — тли, гусениц капустной совки и некоторых клещей. Но яда тут нет никакого.

"Мука ничего не отравляет. Это чисто механика. Когда крошечные насекомые питаются листьями, покрытыми мукой, крахмал смешивается с влагой из их ротового аппарата и пищеварительной системы, образуя липкую пасту, из-за которой питаться становится гораздо труднее", — объяснил он.

Принцип, по его словам, тот же, что и у пищевой диатомитовой земли — физический барьер, а не химикат.

Ключевое слово тут — «иногда». Мука работает только как очень лёгкая присыпка и только в сухую погоду. Стоит появиться влаге — и почти вся польза исчезает.

Чем это может обернуться

А вот дальше энтузиазм эксперта закончился. Ведь мука — это, как ни крути, еда.

На угощение сбегутся мыши, крысы и другие голодные гости — сад превратится в бесплатный буфет.

Намокнув, мука превращается в клей: липкая паста запирает влагу у листьев — идеальная среда для грибковых болезней.

Смывается она быстро, так что после каждого дождя или даже обильной росы всё придётся начинать заново.

Переусердствуете с присыпкой — и плотный слой перекроет листьям солнечный свет, мешая фотосинтезу.

"Если мука намокает, она превращается в клей", — предупредил садовод. Помощь растению при таком раскладе выходит сомнительная.