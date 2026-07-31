Маникюр вместо медитации: бьюти-журналист раскрывает секреты красоты после 50

После двадцати лет в индустрии красоты Сара Джоссел рассказала, какие средства для кожи и волос действительно работают в зрелом возрасте — и почему уход за собой лечит не только внешность.

Оказывается, обычный маникюр может работать не хуже сеанса медитации. Именно с такой мысли начинается разговор о красоте после пятидесяти — и она задаёт тон всему остальному: ухаживать за собой в зрелом возрасте нужно не ради чужих взглядов, а ради собственного спокойствия и удовольствия.

Об этом рассказала бьюти-журналист Сара Джоссел, за плечами которой два десятилетия работы в индустрии красоты. Её главный посыл прост: возраст не ставит крест на уверенности в себе, а сорок, пятьдесят, шестьдесят и дальше — самое время расцвести.

Уход как забота о себе

Сара уверена: ежедневный уход за собой — это мощный инструмент заботы о себе, а не пустое тщеславие. Маленькие ритуалы, от нанесения крема до аккуратно приведённых в порядок бровей, возвращают ощущение контроля и покоя.

Подружиться со своим отражением в зеркале — важнее любой дорогой процедуры.

На что действительно стоит потратиться

Главное — понять свой тип кожи, а уже потом искать средства. Джоссел советует не гнаться за всем подряд, а вкладываться в то, что работает. Особое внимание — коже в период перименопаузы и менопаузы: она меняется, и привычный уход перестаёт справляться.

Среди рабочих ингредиентов, на которые стоит обращать внимание в составах:

салициловая кислота — против высыпаний и для чистоты пор;

азелаиновая кислота — для ровного тона кожи;

средства с керамидами для восстановления защитного барьера.

Волосы и седина

Отдельная тема — уход за волосами в зрелом возрасте: как деликатно закрасить седину, вернуть блеск и добавить объём. По словам Джоссел, здесь спасают тонирующие средства-глоссы, текстурирующие спреи и правильные восстанавливающие уходы — те самые, что действительно оживляют волосы, а не просто утяжеляют их.