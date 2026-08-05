Литровая бутылка воды — четверть миллиона частиц пластика: как снизить их поток в организм

Микропластика в доме в 60 раз больше, чем на улице, а вдыхаем и проглатываем мы тысячи частиц в день. Вот 5 простых привычек, которые уменьшат эту нагрузку.

В одной литровой пластиковой бутылке воды может скрываться до четверти миллиона мельчайших частиц пластика. Каждый глоток из такой бутылки — это порция наночастиц, которые попадают прямо в организм. И это лишь один из множества источников, окружающих нас дома.

По оценкам учёных из Плимутского университета, каждый из нас ежедневно вдыхает или проглатывает от 2000 до 7000 частиц микропластика. А их концентрация в помещении может быть в 60 раз выше, чем на улице — то есть дома мы получаем куда большую дозу, чем на прогулке.

Микропластик настолько прочно вошёл в повседневность, что полностью избежать его почти невозможно. Но снизить общую нагрузку вполне реально — особенно у себя дома.

Невидимая химия вокруг

Речь не только о пластике. Американец Боб Вудс, основатель компании Lasting Health, считает, что к бытовой химии стоит относиться так же серьёзно, как к климатическим переменам. По его словам, каждый день человек контактирует с сотнями веществ — дома и на улице.

«Следы токсинов можно найти почти везде, и их слишком много, чтобы перечислить, — говорит Вудс. — Мы каждый день сталкиваемся с сотнями химических веществ, будь то дома или снаружи: косметика, пестициды, еда, напитки, бытовая химия, а из внешних источников — автомобильные шины, выхлопные газы и сельскохозяйственное распыление».

Есть отдельная группа веществ, которая тревожит специалистов сильнее всего, — так называемые эндокринные разрушители. Они умеют имитировать наши гормоны и вмешиваться в работу клеток. Их связывают с ростом ряда серьёзных заболеваний.

Пять привычек против микропластика

Откажитесь от пластиковых бутылок. Пейте воду из ёмкостей из стали или закалённого стекла.

Пейте воду из ёмкостей из стали или закалённого стекла. Не грейте еду в пластике. При нагревании пластик разрушается быстрее — переложите блюдо в стеклянную посуду.

При нагревании пластик разрушается быстрее — переложите блюдо в стеклянную посуду. Проверьте разделочную доску. Пластиковые доски крошатся, и частицы попадают прямо в еду.

Пластиковые доски крошатся, и частицы попадают прямо в еду. Выбирайте натуральный текстиль. Ковры, шторы и постельное бельё из синтетики тоже выделяют частицы — по возможности замените их на натуральные волокна.

Ковры, шторы и постельное бельё из синтетики тоже выделяют частицы — по возможности замените их на натуральные волокна. Протирайте технику. Тепло от телевизоров и компьютеров притягивает пластиковую пыль — регулярно убирайте её с поверхностей.

Полностью защититься не получится, но снизить свою ежедневную дозу — вполне по силам каждому.