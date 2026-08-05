Литровая бутылка воды — четверть миллиона частиц пластика: как снизить их поток в организм
Микропластика в доме в 60 раз больше, чем на улице, а вдыхаем и проглатываем мы тысячи частиц в день. Вот 5 простых привычек, которые уменьшат эту нагрузку.
В одной литровой пластиковой бутылке воды может скрываться до четверти миллиона мельчайших частиц пластика. Каждый глоток из такой бутылки — это порция наночастиц, которые попадают прямо в организм. И это лишь один из множества источников, окружающих нас дома.
По оценкам учёных из Плимутского университета, каждый из нас ежедневно вдыхает или проглатывает от 2000 до 7000 частиц микропластика. А их концентрация в помещении может быть в 60 раз выше, чем на улице — то есть дома мы получаем куда большую дозу, чем на прогулке.
Микропластик настолько прочно вошёл в повседневность, что полностью избежать его почти невозможно. Но снизить общую нагрузку вполне реально — особенно у себя дома.
Невидимая химия вокруг
Речь не только о пластике. Американец Боб Вудс, основатель компании Lasting Health, считает, что к бытовой химии стоит относиться так же серьёзно, как к климатическим переменам. По его словам, каждый день человек контактирует с сотнями веществ — дома и на улице.
«Следы токсинов можно найти почти везде, и их слишком много, чтобы перечислить, — говорит Вудс. — Мы каждый день сталкиваемся с сотнями химических веществ, будь то дома или снаружи: косметика, пестициды, еда, напитки, бытовая химия, а из внешних источников — автомобильные шины, выхлопные газы и сельскохозяйственное распыление».
Есть отдельная группа веществ, которая тревожит специалистов сильнее всего, — так называемые эндокринные разрушители. Они умеют имитировать наши гормоны и вмешиваться в работу клеток. Их связывают с ростом ряда серьёзных заболеваний.
Пять привычек против микропластика
- Откажитесь от пластиковых бутылок. Пейте воду из ёмкостей из стали или закалённого стекла.
- Не грейте еду в пластике. При нагревании пластик разрушается быстрее — переложите блюдо в стеклянную посуду.
- Проверьте разделочную доску. Пластиковые доски крошатся, и частицы попадают прямо в еду.
- Выбирайте натуральный текстиль. Ковры, шторы и постельное бельё из синтетики тоже выделяют частицы — по возможности замените их на натуральные волокна.
- Протирайте технику. Тепло от телевизоров и компьютеров притягивает пластиковую пыль — регулярно убирайте её с поверхностей.
Полностью защититься не получится, но снизить свою ежедневную дозу — вполне по силам каждому.