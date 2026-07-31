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Лаванда для любого климата: как выбрать сорт, который будет цвести годами
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Общество

Лаванда для любого климата: как выбрать сорт, который будет цвести годами

Лаванда для любого климата: как выбрать сорт, который будет цвести годами
Источник фото: личный архив автора

От морозов до тропической жары — свой сорт лаванды найдётся для каждого сада. Разбираемся, какой куст переживёт суровую зиму, а какой будет благоухать под палящим солнцем.

Лавандовое поле пахнет летом и гудит пчёлами — и почти каждый мечтает о таком уголке у себя во дворе. Но фокус в том, что тот самый пышный сиреневый туман держится только у тех, кто выбрал сорт под свой климат. Ошибётесь с сортом — и первая же суровая зима, затяжная сырость или тропическая жара сведут всю красоту на нет.

Хорошая новость: подходящая лаванда есть для любых условий — от заснеженного севера до влажных субтропиков. И далеко не только та самая, знакомая фиолетовая классика. Есть сорта с белыми и розовыми соцветиями, а есть такие, что берут не цветом, а серебристой листвой.

Для суровых холодов

Там, где зимы особенно лютые, английская лаванда Munstead прекрасно проживёт лето в горшке. Мягкие сине-фиолетовые цветы, ранее цветение и приятный аромат — а на зиму горшок просто перекатывают в светлое прохладное место без заморозков. Её соцветия отлично сушатся, а цветки съедобны, со сладковатым мягким вкусом.

Если нужен куст, который остаётся в земле и переживает морозы до –29 °C, ваш выбор — гибрид Phenomenal. Его нередко называют самой выносливой лавандой в мире: не боится ни холода, ни жары, ни лёгкой влажности.

Единственное, чего лаванда не прощает никогда, — мокрых корней. Хороший дренаж важнее любой морозостойкости.

Для умеренного климата

Здесь выбор особенно богат. Сорт Exceptional удивляет чистыми белыми цветами на серебристой листве — они буквально светятся в вечернем свете. Big Time Blue — компактный аккуратный кустик с крупными тёмно-фиолетовыми колосьями, идеален для окантовки дорожек. А высокая Provence с длинными цветоносами создаёт тот самый расслабленный вид французской провинции — дайте ей простор, и она отблагодарит облаком аромата.

  • Exceptional — белые цветы, цветёт с июня по август
  • Big Time Blue — насыщенный фиолетово-синий, компактный
  • Provence — высокая, с длинными стеблями для букетов и венков

Для жары и юга

Чем южнее, тем важнее устойчивость к зною и влажности. Goodwin Creek Grey держит удар даже при постоянных 32 °C — а поскольку этот гибрид стерилен и не завязывает семян, цветёт он месяцами. Сорт Sensational! славится крепкими цветоносами, которые не полегают ни от дождя, ни от ветра и продолжают цвести в самую жару.

А в почти безморозном климате настоящей звездой становится The Princess — с ярко-розовыми соцветиями и эффектными прицветниками, которые танцуют над листвой с весны до осени. Для тропиков же лучший выбор — французская лаванда Lavandula dentata с мелкозубчатыми листьями: она цветёт почти круглый год, даже в самый зной.

Секреты успеха в любой зоне

Лаванду вырастить несложно, если помнить о нескольких вещах:

  • Не меньше 6 часов прямого солнца в день.
  • Лёгкая, дренированная почва с крупным песком — сажайте на небольшом холмике, а не в ямке.
  • Никакого богатого компоста и обильных подкормок: от них куст жирует и почти не цветёт.
  • Новые растения поливайте глубоко, но давайте почве просыхать; взрослая лаванда засухоустойчива.
  • Обрезайте сразу после цветения, а весной подравнивайте форму — но никогда не режьте по старой одревесневшей части без листьев.

Выберите сорт под свой климат — и солнечный уголок сада превратится в благоухающий рай, куда весь сезон будут слетаться пчёлы.

Ирина Лебедева
Автор: Ирина Лебедева
✓ Проверено редакцией
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