Как победить пушащиеся волосы во влажную погоду: приёмы, которые реально работают

Влажный воздух превращает укладку в облако пуха за считаные минуты. Рассказываем, как приручить непослушные волосы — начиная с душа и заканчивая феном.

Стоит выйти на улицу в сырую погоду — и аккуратная укладка на глазах превращается в пушистое облако. Знакомая история? Влажный воздух не щадит почти никакие волосы: даже гладкие пряди рано или поздно начинают завиваться и топорщиться. Но пускать всё на самотёк не обязательно — пушение можно предупредить.

Главный урок в борьбе с влажностью звучит неожиданно просто: не воюйте со своими волосами, а работайте с их природной текстурой.

Если волосы тонкие и прямые — не затевайте волнистую укладку в сырой день. Если густые и волнистые — не тратьте час на выпрямление, всё равно распушатся.

Всё решает душ

Борьба с пушением начинается ещё в ванной. Выбирайте мягкий шампунь — без сульфатов, парабенов и силиконов. Такие средства бережнее к волосам и не провоцируют лишний пух. После шампуня обязательно наносите кондиционер и прочёсывайте пряди гребнем с редкими зубьями.

И запомните важный момент: именно на этапе кондиционера стоит сразу заложить пробор. Это последний раз, когда локоны можно расчёсывать — дальше любое движение расчёски только добавит пуха.

Правильно сушим

Смывайте средства чуть тёплой водой, направляя струю сверху вниз, чтобы чешуйки волос ложились гладко. Лишнюю влагу убирайте не растиранием, а мягким полотенцем-тюрбаном — оно бережно забирает воду, не разрушая форму завитка.

Наклоните голову и закрутите волосы в тюрбан на несколько минут

Снимите полотенце и легонько встряхните пряди

Не расчёсывайте — только пальцы

После этого нанесите несмываемое средство для кудрявых волос и дайте им высохнуть естественным путём. Уложить причёску помогут пальцы — расчёска и щётка на этом этапе только всё испортят.

Если без фена никак

Когда времени на естественную сушку нет, спасает фен с диффузором — он работает мягче обычного горячего потока. Перед сушкой снова промокните волосы полотенцем-тюрбаном: так вы быстро уберёте лишнюю воду, не повредив структуру пряди.

Обязательный шаг — термозащита. Лёгкий спрей обволакивает каждый волос и защищает его от высокой температуры, а заодно придаёт блеск и не даёт прядям пушиться во время укладки.

Когда стоит идти к мастеру

Если подобрать средства самостоятельно не получается, обратитесь к своему парикмахеру — специалист оценит тип волос и образ жизни и подскажет, что подойдёт именно вам.

А тем, кто устал от ежедневной борьбы, в салоне могут предложить кератиновое выпрямление или другие процедуры. Обладательницам тонких и лёгких волос иногда советуют даже нарастить несколько прядей — дополнительный вес утяжеляет причёску и делает её более послушной. Вариантов хватает — а значит, и пушение перестаёт быть приговором.