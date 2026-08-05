Цистит или инфекция мочевыводящих путей: врач объяснил, в чём разница простыми словами
Врач-уролог объясняет, почему воспаление мочевого пузыря — это всегда ИМП, но не всякая ИМП безопасна, — и как понять, что к врачу пора бежать немедленно.
Всё время хочется в туалет, а когда получается — резь и всего пара капель. Знакомо? Скорее всего, это воспаление мочевого пузыря. Хотя врач может назвать то же самое инфекцией мочевыводящих путей — и не ошибётся.
Тут вся суть в терминологии. Воспаление мочевого пузыря (его ещё называют циститом) — это один из видов инфекции мочевыводящих путей, сокращённо ИМП. Но не единственный: инфекция может затронуть любой участок мочевыделительной системы.
«Обычно, когда мы говорим ИМП, мы имеем в виду именно инфекцию мочевого пузыря», — подтверждает уролог Эмили Слопник.
Цистит — самый частый и при этом самый безобидный вариант. Поэтому слова используют как синонимы даже сами медики. К тому же симптомы у разных ИМП во многом совпадают: постоянные позывы, жжение, боль при мочеиспускании, скудная струя.
Когда нужно к врачу срочно
Если дело ограничивается только этими признаками — вероятнее всего, речь о мочевом пузыре. Но есть тревожные сигналы, которые говорят о более серьёзной инфекции. При них нужно обратиться к врачу как можно быстрее:
- высокая температура и озноб;
- боль в пояснице или в боку;
- тошнота и рвота;
- кровь в моче.
Дело в том, что нелеченый цистит способен подняться выше — до почек. А инфекция почек — это уже самая тяжёлая форма ИМП. Без лечения она может нанести органам большой вред или попасть в кровь. Иногда для восстановления требуется больница и антибиотики внутривенно.
Откуда берётся инфекция
Виноваты бактерии, чаще всего кишечная палочка. Они живут на коже, у гениталий и в области прямой кишки, но иногда «отправляются в путешествие» — поднимаются по мочеиспускательному каналу в мочевой пузырь, а порой добираются и до почек.
Женщины сталкиваются с этим особенно часто, и у кого-то воспаления повторяются раз за разом.
«Не всегда понятно, почему одни люди более склонны к ИМП, чем другие», — отмечает уролог.
Как ставят диагноз и чем лечат
При первых симптомах стоит показаться терапевту — этого достаточно. К урологу идут только те, у кого инфекции возвращаются снова и снова. Врач осмотрит, расспросит о жалобах и обязательно возьмёт анализ мочи — только он даёт точный диагноз.
«Есть и другие причины раздражения мочевого пузыря, и настоящая ИМП у вас только тогда, когда в посеве мочи вырастают бактерии», — уточняет уролог.
Все ИМП, включая цистит, лечат одинаково — антибиотиками. Обычно становится легче уже через несколько дней. Но даже когда самочувствие улучшилось, курс нужно допить до конца — иначе инфекция вернётся.