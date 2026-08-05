Цистит или инфекция мочевыводящих путей: врач объяснил, в чём разница простыми словами

Врач-уролог объясняет, почему воспаление мочевого пузыря — это всегда ИМП, но не всякая ИМП безопасна, — и как понять, что к врачу пора бежать немедленно.

Всё время хочется в туалет, а когда получается — резь и всего пара капель. Знакомо? Скорее всего, это воспаление мочевого пузыря. Хотя врач может назвать то же самое инфекцией мочевыводящих путей — и не ошибётся.

Тут вся суть в терминологии. Воспаление мочевого пузыря (его ещё называют циститом) — это один из видов инфекции мочевыводящих путей, сокращённо ИМП. Но не единственный: инфекция может затронуть любой участок мочевыделительной системы.

«Обычно, когда мы говорим ИМП, мы имеем в виду именно инфекцию мочевого пузыря», — подтверждает уролог Эмили Слопник.

Цистит — самый частый и при этом самый безобидный вариант. Поэтому слова используют как синонимы даже сами медики. К тому же симптомы у разных ИМП во многом совпадают: постоянные позывы, жжение, боль при мочеиспускании, скудная струя.

Когда нужно к врачу срочно

Если дело ограничивается только этими признаками — вероятнее всего, речь о мочевом пузыре. Но есть тревожные сигналы, которые говорят о более серьёзной инфекции. При них нужно обратиться к врачу как можно быстрее:

высокая температура и озноб;

боль в пояснице или в боку;

тошнота и рвота;

кровь в моче.

Дело в том, что нелеченый цистит способен подняться выше — до почек. А инфекция почек — это уже самая тяжёлая форма ИМП. Без лечения она может нанести органам большой вред или попасть в кровь. Иногда для восстановления требуется больница и антибиотики внутривенно.

Откуда берётся инфекция

Виноваты бактерии, чаще всего кишечная палочка. Они живут на коже, у гениталий и в области прямой кишки, но иногда «отправляются в путешествие» — поднимаются по мочеиспускательному каналу в мочевой пузырь, а порой добираются и до почек.

Женщины сталкиваются с этим особенно часто, и у кого-то воспаления повторяются раз за разом.

«Не всегда понятно, почему одни люди более склонны к ИМП, чем другие», — отмечает уролог.

Как ставят диагноз и чем лечат

При первых симптомах стоит показаться терапевту — этого достаточно. К урологу идут только те, у кого инфекции возвращаются снова и снова. Врач осмотрит, расспросит о жалобах и обязательно возьмёт анализ мочи — только он даёт точный диагноз.

«Есть и другие причины раздражения мочевого пузыря, и настоящая ИМП у вас только тогда, когда в посеве мочи вырастают бактерии», — уточняет уролог.

Все ИМП, включая цистит, лечат одинаково — антибиотиками. Обычно становится легче уже через несколько дней. Но даже когда самочувствие улучшилось, курс нужно допить до конца — иначе инфекция вернётся.